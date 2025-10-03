RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A distância para os principais concorrentes ao título do Brasileiro não é maior porque o Flamengo derrapou em casa, o que aumenta a pressão para compensar longe do Rio.

Nas últimas três partidas no Maracanã, o time de Filipe Luís saiu com três empates.

Foi assim contra o Grêmio (1 a 1), o Vasco (1 a 1) e nesta quinta-feira (02) contra o Cruzeiro (0 a 0), em um confronto direto na briga pelo título. Na lista geral dos jogos recentes em casa, teve a vitória pela Libertadores, sobre o Estudiantes, por 2 a 1.

Três dos cinco empates que o Flamengo tem como mandante no Brasileiro foram nesses últimos três jogos. Os outros dois aconteceram nas rodadas iniciais do primeiro turno (contra Inter e Botafogo).

O enredo dos empates pelo Brasileiro foi diferente, mas os resultados fazem com que o Flamengo tenha "só" três pontos a mais que o Palmeiras. Com isso, se vencer o jogo a menos, o time paulista estaria empatado com o Flamengo na liderança.

Ainda assim, o Flamengo ainda é o melhor mandante do Brasileiro, somando 32 pontos, com 76% de aproveitamento. Foram nove vitórias em 14 jogos e a invencibilidade nos seus domínios ainda persiste.

O próprio Cruzeiro é quem mais se aproxima dessa eficiência em casa, com 31 pontos ganhos em casa. No entanto, o aproveitamento dos mineiros ficou melhor (79%).

Mas o que aconteceu nos últimos três jogos do Flamengo no Maracanã? Em dois dos três empates, o time foi melhor do que o adversário.

"É complicado. Contra o Grêmio, jogamos muito, criamos muito. E um pênalti no final, em um viés de sorte deles. O cara dá um balão nas costas, o cara chuta para o meio da área, a bola não ia para ninguém e acaba saindo o gol. É difícil explicar. Só nós e o Mirassol não perdemos em casa. Lógico que temos que conquistar mais pontos em casa. Mas temos ido buscar os pontos fora. Isso vale muito para o campeonato. Infelizmente, não deu para ganhar (do Cruzeiro), mas pelo menos não perdemos. De qualquer forma, as três não vitórias nos deixam intrigados", admitiu o zagueiro Léo Ortiz.

Diante do Vasco, o Flamengo abriu o placar, mas viu o rival reagir, dar trabalho com marcações individuais e bolas longas. Agora, contra o Cruzeiro, um jogo intenso, aberto, no qual nenhum dos dois aproveitou as chances que teve.

"Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O Campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga desses três clubes, nesta sexta-feira (03) era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos. Mesmo assim, temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, claro. É verdade que se o Palmeiras vencer o jogo que falta, estará empatado em pontos conosco. Ainda temos o confronto direto contra o Palmeiras, e o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Temos jogos difíceis, e eles têm jogos difíceis", disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

A VERSÃO VISITANTE PARA COMPENSAR

Sobre o recorte mais recente do Flamengo, o time pelo menos tem respondido fora de casa, como o defensor mencionou.

Depois de cada empate, fez 2 a 0 no Juventude, quebrando um tabu de 28 anos sem vencer em Caxias do Sul, e conseguiu a virada suada sobre o Corinthians no domingo.

Agora, no próximo fim de semana, terá mais uma missão longe do Maracanã: o Bahia, na Arena Fonte Nova.

No geral, o Flamengo também é o melhor visitante do Brasileirão, ao lado do Palmeiras. Ambos somaram 23 pontos fora de casa até aqui: foram sete vitórias em 11 jogos, além de dois empates e duas derrotas para cada um.