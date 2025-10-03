(UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Gustavo retornou após seis meses afastado e foi destaque como zagueiro improvisado na vitória do São Paulo sobre o Fortaleza por 2 a 0.

"AMOR AO FUTEBOL"

O camisa 16 foi a campo pela primeira vez desde abril. Aliás, logo como titular, recuado como zagueiro em uma linha de defesa quase que totalmente improvisada, ao lado de Sabino e Negrucci, e ainda jogou todos os minutos.

Após a partida, o técnico Hernán Crespo rasgou elogios ao volante de 38 anos e destacou sua "grande paixão" e "amor pelo futebol":

Luiz Gustavo já corria à beira do campo há seis meses, lutando para voltar. Isso é uma paixão, uma grande paixão, um amor ao futebol. Acho que essas coisas são importantes para o grupo, mas são mensagens para todos Hernán Crespo, em coletiva no Castelão

INTERNAÇÃO E SEIS MESES AFASTADO

A última partida do ex-jogador da seleção brasileira foi contra o Talleres, na Argentina, pela estreia do São Paulo na Copa Libertadores. Ele foi diagnosticado na época com tromboembolismo pulmonar e chegou a ser internado.

Após a recuperação, Luiz Gustavo vinha treinando sem atividades de impacto no CT da Barra Funda. Em setembro, recebeu alta e voltou a treinar normalmente, chegando a ficar no banco de reservas nas duas últimas partidas, contra LDU e Ceará.

'VIRADA DE CHAVE'

A vitória do Tricolor em Fortaleza teve traços 'épicos'. Contando com uma série de desfalques, o time anotou um gol logo no início, com Gonzalo Tapia, mas sofreu um duro golpe quando Rigoni deu uma solada em Deyverson e acabou expulso, após intervenção do VAR.

Mesmo com um jogador a menos, os são-paulinos se seguraram na defesa, com destaque para a boa performance de Luiz Gustavo, e conseguiram anular o ataque do Fortaleza até o apito final. No fim, ainda deu tempo de Luciano acabar com uma seca de 13 partidas sem marcar.

O triunfo ganhou importância para afastar o mau momento da equipe, que vinha de sequência de derrotas e eliminação para a LDU na Copa Libertadores. A crise foi agravada na última segunda-feira, quando torcedores protestaram contra dirigentes no Morumbis.

Agora, o Tricolor passa a focar no clássico contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília) deste domingo (5), no Morumbis. A tendência é que haja retorno de alguns dos ausentes, como Lucas, Alan Franco e Arboleda.