SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na briga pelo título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro terão clássicos estaduais e pelo menos um confronto direto nas rodadas restantes do Brasileirão. E o UOL detalhou todos os confrontos do trio pelo campeonato nacional.
FLAMENGO
05/10, às 18h30 (de Brasília) - Bahia (fora)14/10, às 19h30 (de Brasília) - Botafogo (fora)19/10, às 18h30 (de Brasília) - Palmeiras (casa)25/10, às 19h30 (de Brasília) - Fortaleza (fora)01/11, às 21h (de Brasília) - Sport (casa)05/11, às 21h30 (de Brasília) - São Paulo (fora)09/11, às 18h30 (de Brasília) - Santos (casa)19/11 - Fluminense (fora)*22/11 - Red Bull Bragantino (casa)*29/11 - Atlético-MG (fora)*03/12 - Ceará (casa)*07/12 - Mirassol (fora)*
Ainda sem data: Sport (fora), pela 12ª rodada
PALMEIRAS
05/10, às 16h (de Brasília) - São Paulo (fora)11/10, às 19h (de Brasília) - Juventude (casa)15/10, às 19h (de Brasília) - Red Bull Bragantinokkkk (casa)19/10, às 18h30 (de Brasília) - Flamengo (fora)26/10, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro (casa)02/11, às, 20h30 (de Brasília) - Juventude (fora)06/11, às 21h30 (de Brasília) - Santos (casa)09/11, às 20h30 (de Brasília) -kkkkk Mirassol (fora)19/11 - Atlético-MG (fora)*22/11 - Fluminense (casa)*29/11 - Grêmio (fora)*03/12 - Vitória (casa)*07/12 - Ceará (fora)*
Ainda sem data: Santos (fora), pela 13ª rodada
CRUZEIRO
05/10, às 20h30 (de Brasília) - Sport (casa)15/10, às 21h30 (de Brasília) - Atlético-MG (fora)18/10, às 21h (de Brasília) - Fortaleza (casa)26/10, às 20h30 (de Brasília) - Palmeiras (fora)01/11, às 16h (de Brasília) - Vitória (casa)05/11, às 20h (de Brasília) - Grêmio (fora)09/11, às 16h (de Brasília) - Fluminense (casa)19/11 - Juventude (fora)*22/11 - Corinthians (casa)*29/11 - Ceará (fora)*03/12 - Botafogo (casa)*07/12 - Santos (fora)*
*Datas e horários ainda não confirmados pela CBF
O TOP-6 DO BRASILEIRÃO
Flamengo - 55 pontos (25 jogos)
Palmeiras - 52 pontos (24 jogos)
Cruzeiro - 51 pontos (26 jogos)
Botafogo - 43 pontos (26 jogos)
Mirassol - 43 pontos (25 jogos)
Bahia - 40 pontos (25 jogos)
Tags:
clássicos