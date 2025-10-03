SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Revelado pelo Palmeiras, o meia Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, morreu nesta sexta-feira (3), aos 58 anos. Ele estava internado em Barueri (Grande São Paulo), onde tratava de problemas renais.

Revelação alviverde nos anos 1980, Edu jogou pela primeira vez pela equipe profissional em 1985 em partida contra o Aparecida-SP.

O apelido "Manga" veio do ex-jogador Denys Facincani, com quem dividiu o escudo palestrino.

Chegou a atuar pela seleção brasileira entre 1986 e 1989, ano em que também deixou o Palmeiras. Na última disputa, venceu a equipe do Paulista por 4 a 0.

Entre 1989 e 1992 jogou pelo América até ser emprestado para o Corinthians. Deixou o Brasil para jogar no Japão em 1993.

Em nota, o Palmeiras lamentou a morte do ex-atleta.

"Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980", afirma trecho do texto.

"Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188 jogos com a camisa alviverde e acumulou convocações para a Seleção Brasileira. Prestamos nossas condolências à família e aos amigos do nosso eterno Edu Manga. Descanse em paz, craque", complementa.