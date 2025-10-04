RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O assunto Flamengo x Libra também tem tido reflexos nos bastidores do clube da Gávea. Uma reunião do Conselho Deliberativo foi convocada para a próxima terça-feira para tratar o tema, que vem gerando debate entre grupos.

A convocação aponta que "serão abordados e atualizados os temas relacionados à Liga do Futebol Brasileiro - 'Libra', especialmente no que tange às controvérsias existentes em seu Estatuto Social referentes ao critério de divisão de receitas de 'audiência'".

Há a indicação ainda que o intuito do encontro é para "esclarecer dúvidas, compartilhar informações e alinhar os próximos passos relacionados a esse acordo".

Recentemente, o time carioca entrou na Justiça e bloqueou o pagamento de R$ 77 milhões aos clubes da Libra. Após notas oficiais de integrantes do grupo, o Flamengo disse que a "Libra age de forma ilegal".

Há pontos em comum nos bastidores: um deles é o entendimento de que o movimento da diretoria em ir à Justiça foi certo, fazendo valer o que foi combinado anteriormente quanto à unanimidade. Outro é o incômodo com o silêncio do ex-presidente Rodolfo Landim, que, até o momento, não se pronunciou sobre o assunto. Segundo a reportagem apurou com aliados, ele se comprometeu a fazer um pronunciamento online, uma vez que, devido a uma agenda, está fora do país.

Por outro prisma, existem pontos de divergências. Integrantes de grupos que fizeram parte da base de governo de Landim -que contou, inclusive, com integrantes da atual gestão- demonstram desconforto com a forma que a pauta está sendo tratada.

Existe a admissão de que houve erros da antiga gestão, como não ter apresentado plenamente o contrato ao Conselho e nas comissões, que poderiam ter visto os problemas expostos atualmente. Quando mostrado ao Deliberativo, por exemplo, a projeção foi de R$ 80 milhões de perda, e hoje esse número chega a R$ 100 milhões. Esse é um dos pontos citados como um impeditivo para que membros do órgão soubessem o que estavam, de fato, votando.

Entende-se, porém, que, neste processo, houve também equívocos de pessoas que hoje estão na cúpula do clube.

Membros de tais grupos veem Bap "colocando a culpa de tudo na antiga gestão", assim como, na visão deles, já tinha feito em relação ao estádio próprio -recentemente, a cúpula renegociou prazos para a construção da futura casa do time rubro-negro no terreno do Gasômetro, na região central do Rio.

ENTENDA O CASO

A Libra foi surpreendida com a liminar na Justiça do Rio, a favor do Flamengo, que trava pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída pelos clubes que fazem parte do bloco -composto, na Série A, por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Desde o início do ano, na gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Flamengo tem questionado o critério por considerar que teria uma perda considerável da sua receita de TV. A estimativa é de uma redução de R$ 100 milhões em 2025 em relação ao que ganhou em 2024.

Se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de R$ 230 milhões ficarão travados e em discussão na Justiça. O montante travado até o momento é de R$ 77 milhões.

Dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do Flamengo de sufocar os membros do próprio bloco para mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência, que representa 30% do total do contrato com a Globo. O Flamengo, por sua vez, entende que a disputa na Justiça foi o caminho viável para resolver um debate que dura cerca de dez meses.

A Libra tenta reverter a decisão na Justiça. "A Libra sempre se dedicou a atender aos interesses dos associados, incluindo questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente. Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual. A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos", informou a liga, em nota divulgada na semana passada.