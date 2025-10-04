SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Estêvão fez seu primeiro gol pelo Chelsea em jogo da Premier League neste sábado (4), definindo a vitória por 2 a 1 do time de Londres sobre o Liverpool, atual campeão inglês.
Jogando com o apoio da torcida no Stamford Bridge, em Londres, o time da casa saiu na frente com o volante equatoriano Moisés Caicedo, que acertou um potente chute da entrada da grande área no ângulo do gol defendido por Giorgi Mamardashvili, substituto de Alisson, lesionado.
O Liverpool conseguiu buscar o empate apenas aos 18 do segundo tempo, com o atacante holandês Cody Gakpo completando para o fundo da rede após ajeitada do reforço sueco Alexander Isak.
Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, Estêvão entrou aos 30 minutos da etapa complementar, no lugar do português Pedro Neto.
Vinte minutos depois, aproveitando os sete minutos de acréscimo do árbitro, o brasileiro se posicionou na trave direita do gol adversário e apenas completou cruzamento do lateral espanhol Cucurella dentro da pequena área para marcar o primeiro com a camisa azul do Chelsea .