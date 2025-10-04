SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo inspirado de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Villarreal neste sábado (4), por 3 a 1, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.
Vini marcou os dois primeiros gols do Real, enquanto Mbappé anotou o terceiro. Mikautadze descontou para os visitantes.
Com a vitória, o clube merengue volta à liderança da tabela, com 21 pontos. O Real agora torce contra o Barcelona, segundo colocado com 19, que enfrenta o Sevilla no domingo. O Villarreal fica com 16 pontos, na terceira posição.
O Real volta a campo apenas após a Data Fifa, no dia 19, quando encara o Getafe, enquanto o Villarreal enfrente o Bétis um dia antes.
Especulado como affair de Virgínia, o brasileiro enviou uma dedicatória ao marcar pela 1ª vez ?a influenciadora marcou presença no Santiago Bernabéu com uma camisa personalizada com o nome do camisa 7.
A câmera da La Liga captou o momento, mas o destinatário da mensagem não ficou claro no momento da transmissão. Vini solta um "para ti, te amo" no final no recado.
A reportagem do UOL confirmou, no entanto, que a mensagem foi destinada a Wesley, um dos agentes de Vini. Wesley é amigo de infância do atacante e foi para a Espanha quando o atleta deixou o Flamengo.
OS GOLS
O primeiro gol do jogo saiu apenas no segundo tempo, aos dois minutos. Militão deu lançamento e, após casquinha de Mbappé, Vini recebeu na esquerda, driblou e contou com desvio para abrir o placar.
O segundo tento saiu de pênalti sofrido pelo próprio brasileiro. Na batida, Vini bateu por baixo do goleiro e ampliou aos 23.
O Villarreal descontou, mas teve um expulso. Aos 27, Mikautadze recebeu sozinho na meia-lua e bateu no canto de Courtois. Cinco minutos depois, Mouriño deixou o braço no rosto de Vini, levou o segundo amarelo e foi expulso.
Aos 34, Mbappé fechou o placar. Após pressão na saída de bola, o francês tocou em Brahim Díaz, recebeu de volta e ampliou para o gol vazio.