SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira ampliou a lista de resultados ruins nos torneios de categorias de base com a eliminação precoce ainda na fase de grupos da Copa do Mundo Sub20 que está sendo realizada no Chile.

Sob o comando do técnico Ramon Menezes, o time foi derrotado neste sábado (4) pela Espanha por 1 a 0 no Estádio Nacional de Santiago, em resultado que sacramentou a desclassificação brasileira. O gol foi marcado aos dois minutos do segundo tempo pelo atacante Iker Bravo, de 20 anos, da Udinese.

Com isso, o Brasil volta para casa sem nenhuma vitória, com a conquista de apenas um ponto. Nas rodadas anteriores, empatou em 2 a 2 com o México e perdeu para o Marrocos por 2 a 1, os dois times que se garantiram na próxima fase.

A seleção brasileira nunca havia sido desclassificada logo na fase de grupos da Copa do Mundo Sub20, considerando as edições em que a equipe participou.

Pentacampeão do torneio --1983, 1985, 1993, 2003 e 2011--, que começou em 1977, o Brasil não participou apenas das edições de 1979, 2013, 2017 e 2019.

A equipe também ficou com o vice quatro vezes, em 1991, 1995, 2009 e 2015, em decisões contra Portugal, Argentina, Gana e Sérvia, respectivamente.

O pior resultado até então na competição era a queda nas oitavas de final, na edição de 2007, contra a Espanha.

Na última edição, na Argentina, em 2023, já sob o comando de Ramon Menezes, a seleção, contando com Andrey Santos e Marcos Leonardo no grupo, foi eliminada nas quartas de final por Israel, na prorrogação. O Uruguai foi o campeão, batendo a Itália na final.

Bicampeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2021, a seleção brasileira também já havia ficado de fora dos Jogos de Paris, em 2024, torneio Sub23. Contando com nomes como Endrick e John Kennedy, o Brasil terminou em terceiro no classificatório regional para as Olimpíadas, vendo Argentina e Paraguai ficarem com as vagas.

Por não ser uma Data Fifa, os clubes não têm a obrigação de ceder jogadores para as seleções nacionais nos torneios de base, o que provoca desfalques importantes às equipes.

A seleção brasileira não pôde contar, por exemplo, com nomes como Estêvão, 18, e Endrick, 19, do Chelsea e do Real Madrid, respectivamente, e já convocados por Carlo Ancelotti, enquanto a Espanha não teve Lamine Yamal, do Barcelona, campeão da Euro com a seleção principal em 2024.

O principal nome do elenco à disposição de Ramon Menezes no Chile era o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e hoje no Al Nassr, da Arábia Saudita. O atacante Pedrinho, também formado na base corintiana e hoje no Zenit, seria liberado pelo clube para se juntar ao grupo, se o Brasil tivesse avançado à fase de mata-mata.