SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes lamentou a eliminação precoce do Brasil no Mundial sub-20 e destacou, ao Sportv, a falta de tempo para treinar como uma das barreiras na trajetória da seleção, que acabou fora do torneio pela 1ª vez na história em uma fase de grupos.

"Todos nós estamos muito tristes, é até difícil falar em um momento como esse. Foi a primeira queda do Brasil em todas as competições em que nossa comissão esteve à frente do elenco, foram seis competições disputadas."

O treinador também falou das dificuldades enfrentadas. "O torcedor fica triste e chateado, mas às vezes ele também não entende todo o contexto e toda nossa dificuldade. Houve pouco tempo para treinar - talvez nem estes atletas teriam sido liberados. Nos apresentamos no dia 22 para jogar no dia 28. Há atletas aqui com minutagem baixa. Corremos os riscos."

Para Ramon, agora a meta de cada um é não deixar a queda interferir na carreira. "É levantar a cabeça. Quando ganha, você deixa marcas, e isso acontece também quando você perde. São cicatrizes fechadas. Tenho cabeça no lugar. Ninguém vai deixar de jogar futebol por causa da eliminação. Todos vão continuar tentando fazer o melhor. Todo mundo está muito triste."