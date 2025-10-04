RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 3 a 0, neste sábado (4), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samuel Xavier, Serna e Keno anotaram os gols do Flu. O gol de Keno, que entrou nos acréscimos da partida, foi marcado em seu primeiro toque na bola.

Pelo lado do Galo, Hulk chega a dez jogos sem marcar. O camisa 7 está a dois gols de chegar à marca de 500 na carreira, mas não balança as redes desde agosto.

O Fluminense chegou a 38 pontos e sobiu para a 7ª colocação, a dois pontos do 6º colocado Bahia, último na zona de classificação para a Libertadores.

Já o Atlético-MG ficou com 29 pontos na 15ª posição, quatro pontos acima do Vitória, o primeiro no Z4.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol na quarta-feira, fora de casa, em jogo atrasado da 13ª rodada. No mesmo dia, o Galo também cumpre um jogo atrasado na tabela, contra o Sport, válido pela 14ª rodada, na Arena MRV.

FASE DE HULK

A expectativa para o duelo no Maracanã girava em torno dos atacantes. Pelo lado do Flu, os olhares estavam em John Kennedy, que assumiu a vaga de Cano, cortado na véspera da partida por causa de um desconforto muscular.

Do lado mineiro, Hulk foi a campo pressionado pelo fato de não marcar nos últimos nove jogos. O camisa 7 do Atlético-MG não marca desde o dia 14 de agosto, quando o Galo venceu o Godoy Cruz por 2 a 1 pela Sul-Americana.

De lá para cá, ele atuou em dez partidas contando com o jogo de hoje: deu apenas uma assistência e levou quatro cartões amarelos.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: O Fluminense abriu o placar com Samuel Xavier aos 14 minutos do 1º tempo. O Flu chegou ao ataque pela esquerda com Acosta, que deu ótimo passe dentro da área para John Kennedy. O atacante bateu colocado, mas Everson espalmou. No rebote, Samuel chegou batendo de primeira, dessa vez sem chances para o goleiro do Galo.

2 x 0: O Fluminense ampliou a vantagem com Serna aos 13 minutos da segunda etapa. John Kennedy escapou com velocidade e serviu o ponta do Flu, que ficou cara a cara com Éverson e finalizou no canto esquerdo do goleiro atleticano.

Para azedar de vez... Biel tentou passe de costas para Hulk, mas o atacante se movimentou na outra direção, e a bola ficou com a zaga do Flu. Na sequência, Hulk foi substituído aos 29 minutos do 2º tempo por Reinier.

3 x 0: É pra acabar! Keno, que entrou nos acréscimos, fez o 3 a 0 para o Flu em seu primeiro toque na bola. Lima cruzou e o atacante cabeceou no contrapé de Éderson.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3x0 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Lucho Acosta (LIma); Canobbio (Santi Moreno), Serna (Keno), Kennedy (Everaldo). T.: Luis Zubeldía

ATLÉTICO-MG

Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Iván Román (Biel); Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino), Arana (Caio Paulista); Bernard (Gustavo Scarpa), Rony, Hulk (Reinier). T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Juiz: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Cartões amarelos: Kennedy e Serna (FLU); Alan Franco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio Paulista (ATM)

Gols: Samuel Xavier (FLU), 14' do 1º tempo (1-0); Serna (FLU), 13' do 2º tempo (2-0); Keno (FLU), 46' do 2º tempo (3-0)