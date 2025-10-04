SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional foi melhor e venceu o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (4), no Beira-Rio, em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols do Colorado na partida. O jogo ficou marcado pela forte chuva que prejudicou o gramado, principalmente no primeiro tempo.
Esta é a primeira vitória do Inter sob o comando de Ramón Díaz. Nos dois primeiros jogos com o argentino à beira do campo, foram dois empates: contra Juventude e Corinthians.
Com o triunfo, o Colorado chega a 32 pontos e salta para a 11ª colocação, distanciando-se da zona de rebaixamento. O Inter iniciou a rodada em 15º, com 29 pontos, enquanto o Vitória abre o Z4, com 25.
Já o Botafogo fica em quarto lugar, com 43, e pode perder sua vaga no G4, já que Bahia e Mirassol ainda jogam na rodada.
O Inter volta a campo, contra o Mirassol, enquanto o Botafogo tem clássico contra o Flamengo em seu próximo compromisso. Ambas as partidas acontecem apenas após a Data Fifa, no dia 15, e serão válidas pela 28ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
Pouco antes de a bola rolar, uma forte chuva encharcou o gramado do Beira-Rio. O Inter pressionou desde o começo da partida e conseguiu abrir o placar antes da chuva piorar, fazendo com que o primeiro tempo fosse de baixo nível técnico pelas poças no campo.
Mesmo com as condições ruins, o Colorado foi melhor e podia ter ampliado, enquanto o Botafogo não conseguiu assustar o goleiro Anthoni.
A chuva parou para o segundo tempo, mas a pressão dos mandantes não. O Inter continuou melhor com o gramado seco e ampliou logo no início, gerenciando o resultado para conquistar a primeira vitória sob o comando de Ramón Díaz e se afastar do Z4.
O Botafogo, mesmo após passar por protestos contra Textor nesta semana, não conseguiu apresentar bom desempenho, e vive com pressão da torcida mesmo estando na parte alta da tabela.
LANCES IMPORTANTES
1x0: O Inter pressionou no começo e abriu o placar. Aos oito minutos do primeiro tempo, Aguirre fez jogada pela direita e cruzou rasteiro. Léo Linck tentou interceptar e soltou a bola no pé de Alan Patrick, que só empurrou para as redes.
Na trave!: Carbonero encontrou Aguirre em lançamento por trás da marcação, e o lateral do Inter bateu de primeira, acertando o pé da trave de Léo Linck. Na sobra, a zaga do Botafogo afastou.
Que isso, Anthoni!?: A forte chuva quase complicou o goleiro do Colorado. Após cruzamento, a bola pingou, fazendo com que Anthoni soltasse perto de Arthur Cabral, que estava sendo marcado por Mercado. No lance, os jogadores do Botafogo reclaram de pênalti no atacante.
Três chances seguidas: Melhor no jogo, o Inter teve três oportunidades para ampliar. Vitão teve duas chances de cabeça: na primeira, acertou o travessão após Léo Linck sair errado do gol, e na segunda, subiu sozinho, mas viu o goleiro do Botafogo fazer boa defesa. Na sequência, Carbonero pressionou na saída de bola, recebeu de Alan Patrick e mandou para fora.
2x0: O Inter empatou logo na volta do intervalo. Aos quatro minutos do segundo tempo, Carbonero deu lindo passe entre a defesa do Botafogo e deixou Vitinho cara a cara com Léo Linck para ampliar.
Anthoni cresceu: Na primeira chance de perigo do Botafogo, Arthur Cabral foi lançado em profundidade e, cara a cara com Anthoni, viu o goleiro do Inter sair bem no lance e mandar para escanteio aos 19.
Última chance perdida: Já nos acréscimos, Mateo Ponte recebeu na entrada da área e, sozinho, isolou, numa noite de pouca inspiração ofensiva do Botafogo.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2x0 BOTAFOGO
INTERNACIONAL
Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Bruno Henrique (Ronaldo), Thiago Maia (Óscar Romero) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Gomes) e Carbonero (Borré). T.: Ramón Díaz
BOTAFOGO
Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia (Mateo Ponte), Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton (Allan) e Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Jeffinho (Chris Ramos) e Arthur Cabral (Mastriani). T.: Davide Ancelotti
Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Juiz: Flávio Alessandro de Souza (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gol: Alan Patrick, aos 8' do 1º tempo; Vitinho, aos 4' do 2º tempo (INT)
Cartões amarelos: Aguirre e Bernabei (INT); Barboza e Newton (BOT)