SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians bateu o Mirassol por 3 a 0, neste sábado (4), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto foi o nome da noite. O camisa 9 cavou um pênalti, convertido por Maycon, marcou um gol e ainda distribuiu uma assistência, para André.

O triunfo distanciou de vez o Corinthians da zona do rebaixamento, agora com oito pontos de distância para o Vitória, 17° colocado. O Alvinegro chegou à primeira parte da tabela, em 10°, com 33 tentos somados.

O Mirassol, enquanto isso, tropeçou de novo. Uma das surpresas do torneio, a equipe interiorana deixou o G-4 na última rodada e estacionou na tabela, somando apenas um ponto dos últimos nove disputados. O Leão é o quinto, com 43 pontos.

O Corinthians volta a campo em um clássico contra o Santos no dia 15, às 21h30, na Vila Belmiro. O Mirassol, enquanto isso, recebe o Fluminense, na próxima quarta-feira (8), às 21h, no Estádio Campos Maia.

O JOGO

Os grandes destaques pelo lado do Corinthians eram os retornos de Yuri Alberto e Memphis Depay. O primeiro, titular, estava suspenso contra o Internacional; o holandês, no banco de reservas, passou os últimos jogos se recuperando de um edema na coxa. Dorival Júnior, em compensação, cumpriu suspensão após ser expulso contra o Inter.

E o Mirassol começou petulante a partida. Chegava com perigo e incomodava a defesa corintiana. Em um momento de desatenção, no entanto, Yuri Alberto acabou sofrendo pênalti de Reinaldo, e Maycon converteu.

Daí em diante, a história do jogo foi clara: o time interiorano se mandava para o ataque, e o Corinthians resistia. Reinaldo e José Aldo eram muito acionados pela esquerda, mas o Mirassol não convertia o volume em perigo real. O Alvinegro, enquanto isso, se postava em contragolpes, mas via dificuldades para construir jogadas.

Na etapa final, o técnico Rafael Guanaes fez alterações e mandou para o Leão para o ataque, encurralando o Corinthians. Foi justamente em um contra-ataque, porém, que os donos da casa encaminharam a vitória, em jogada bem tramada que terminou com gol de voleio de Yuri. O gol pôs panos quentes no embate, que passou a ser administrado pelo Alvinegro até o apito final. Ainda deu tempo de André aproveitar outro contra-ataque e fechar o placar em 3 a 0, já nos acréscimos.

LANCES IMPORTANTES

No comecinho. Logo no primeiro minuto de jogo, o primeiro ataque perigoso do Mirassol. Em ataque bem tramado, a bola ficou livre na entrada da área, após cruzamento cortado. Lucas Ramon, porém, mandou por cima.

Gol! Yuri Alberto foi derrubado, aos 15, por Reinaldo após cruzamento perigoso e reclamou de infração. Após intervenção do VAR, o árbitro foi ao monitor e confirmou a penalidade. Na cobrança, Maycon bateu no canto esquerdo do goleiro e abriu o placar. 1 a 0.

Chance perdida. Após falta para o Mirassol na entrada da área, Danielzinho mandou a bola para a área e encontrou João Victor. A bola quicou na frente do zagueiro, que, cara a cara com Hugo Souza, não acertou o tempo de bola e acabou desperdiçando ótima chance.

Outra oportunidade. José Aldo foi acionado na esquerda e passou bonito por José Martínez, deixando o corintiano caído no chão. Ele ganhou território para arriscar arremate, mas finalizou para fora.

Quase de falta. Aldo cometeu falta em Breno Bidon no semicírculo da grande área. Na cobrança, Matheuzinho bateu rasteiro no canto do goleiro, mas ao lado da trave.

Quase! Mirassol tem outra chegada perigosa, agora com Reinaldo. Após boa jogada pela esquerda, o lateral ganhou território, ficou livre no lado esquerdo da grande área e arriscou cruzamento rasteiro forte. A bola passou por todo mundo e saiu perigosamente pela linha de fundo.

2 a 0! Em escapada pela esquerda, Matheus Bidu e Maycon fizeram boa combinação antes da bola chegar em Vitinho. O atacante cruzou para a área, encontrando Yuri Alberto. De voleio, o camisa 9 dobrou a vantagem.

Virou chocolate. Em arrancada na reta final, após nova recuperação no campo de defesa, Yuri escapou pelo meio, pasou pela marcação e cruzou para André. O jovem dominou, ajeitou e bateu com desvio para marcar o primeiro gol no profissional.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3x0 MIRASSOL

CORINTHIANS

Hugo Souza; Raniele, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca; Matheuzinho, Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. T.: Lucas Silvestre

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian. T.: Rafael Guanaes

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 38.654 pessoas

Renda: R$ 2.727.985,40

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gol: Maycon (17/1°T), Yuri Alberto (26/2°T) e André (50/2°T)

Cartões amarelos: Hugo Souza, João Pedro Tchoca (COR); Reinaldo e José Aldo (MIR)