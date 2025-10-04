Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 55 - 25 - 16 - 7 - 2 - 50 - 12 - 38
2 - Palmeiras - 52 - 24 - 16 - 4 - 4 - 39 - 19 - 20
3 - Cruzeiro - 51 - 26 - 15 - 6 - 5 - 39 - 19 - 20
4 - Botafogo - 43 - 27 - 12 - 7 - 8 - 37 - 23 - 14
5 - Mirassol - 43 - 26 - 11 - 10 - 5 - 42 - 28 - 14
6 - Bahia - 40 - 25 - 11 - 7 - 7 - 33 - 30 - 3
7 - Fluminense - 38 - 25 - 11 - 5 - 9 - 33 - 31 - 2
8 - São Paulo - 38 - 26 - 10 - 8 - 8 - 29 - 25 - 4
9 - Bragantino - 36 - 27 - 10 - 6 - 11 - 33 - 38 - (-5)
10 - Corinthians - 33 - 27 - 8 - 9 - 10 - 29 - 32 - (-3)
11 - Grêmio - 33 - 27 - 8 - 9 - 10 - 28 - 33 - (-5)
12 - Internacional - 32 - 26 - 8 - 8 - 10 - 32 - 38 - (-6)
13 - Ceará - 31 - 25 - 8 - 7 - 10 - 23 - 24 - (-1)
14 - Vasco - 30 - 26 - 8 - 6 - 12 - 38 - 38 - 0
15 - Atlético-MG - 29 - 25 - 7 - 8 - 10 - 22 - 29 - (-7)
16 - Santos - 28 - 25 - 7 - 7 - 11 - 25 - 35 - (-10)
17 - Vitória - 25 - 26 - 5 - 10 - 11 - 21 - 38 - (-17)
18 - Juventude - 23 - 25 - 6 - 5 - 14 - 20 - 46 - (-26)
19 - Fortaleza - 21 - 25 - 5 - 6 - 14 - 24 - 40 - (-16)
20 - Sport - 15 - 24 - 2 - 9 - 13 - 18 - 37 - (-19)