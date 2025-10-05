SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro John, do Nottingham Forest, foi convocado neste domingo (5) por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão.

É a primeira convocação do arqueiro de 29 anos para a seleção principal. Ele foi chamado para o lugar de Ederson, que se lesionou durante treinamento do Fenerbahçe no sábado (4).

Bento, do Al Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians, são os nomes também chamados por Ancelotti para o gol do Brasil.

O italiano indicou que Bento deve começar como titular no jogo contra a Coreia do Sul, no dia 10, com Hugo Souza assumindo a meta contra o Japão, no dia 14.

Titular do Brasil nas primeiras partidas sob o comando de Ancelotti, Alisson, do Liverpool está fora de ação devido a uma lesão sofrida em partida da Champions League contra o Galatasaray.

Ederson é a segunda baixa da convocação. Na quinta-feira (2), o lateral direito Vanderson também já havia sido cortado por lesão, dando lugar para Vitinho, do Botafogo.