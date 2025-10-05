SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem ser brilhante, Yuri Alberto foi o destaque na vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3 a 0, com gol, assistência e pênalti sofrido.

O camisa 9 participou de todos os gols do confronto, mas, na maior parte do tempo Yuri foi o 'Yuri de sempre': lutou e brigou por jogadas, como já é costume, mas também desperdiçou contragolpes e fez torcedores reclamarem alto no jogo deste sábado (4), na Neo Química Arena,

Foi ele quem sofreu o pênalti que abriu o placar na zona leste. Em cruzamento, se antecipou à marcação do lateral Reinaldo e foi derrubado dentro da área. Provavelmente faria o gol, não fosse a infração.

E não foi ele quem bateu. Maycon converteu da marca da cal, apesar dos gritos da torcida pedindo para que o camisa 9 voltasse como cobrador.

Foi uma reação de incentivo por parte do torcedor, que amargou uma derrota para o Flamengo no mesmo palco, na semana passada, após o mesmo Yuri desperdiçar cobrança com uma cavadinha. Ele, inclusive, agradeceu o apoio:

"Agradeço ao torcedor pela confiança ao gritar meu nome, mas esse tema já tinha sido abordado no vestiário. O Dorival definiu que eu não seria o batedor nesta partida e eu respeitei. É continuar trabalhando para que eu volte a ser o primeiro e não volte a acontecer o que aconteceu", declarou Yuri Alberto, ao SporTV.

Enquanto o Corinthians se segurava na defesa no segundo tempo, contudo, foi Yuri Alberto quem resolveu, como também já vem sendo costume. Não só com um gol, o 15° do artilheiro isolado do time em 2025, mas também participando da jogada e dando assistência para André fechar a conta.

O resultado recolocou o Corinthians na parte de cima da tabela, agora em 10º, a oito pontos do Z-4, e ajudou o camisa 9 a recuperar a moral após o erro diante do Flamengo. Entre altos e baixos, Yuri Alberto reassumiu seu protagonismo no time.