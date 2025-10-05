SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apitou Corinthians 3x0 Mirassol neste sábado (4), na Neo Química Arena, passou mal e desmaiou durante um jogo realizado neste domingo em Brumadinho (MG).

O juiz de 38 anos apitava Brumadinho x Canto do Rio, no estádio Ernestão, quando passou mal durante uma arrancada aos 19 minutos da partida, válida pela 1ª divisão do Campeonato Regional 2025.

Assim que Felipe Fernandes de Lima caiu no gramado, a ambulância foi acionada. Houve correria, e os jogadores dos dois times chegaram a tirar as camisas na tentativa de reanimar o árbitro.

O atendimento durou cerca de cinco minutos, e ele deixou o local de ambulância rumo a um hospital da região.

O jogo não voltou a ser disputado porque não havia 4º árbitro, ou seja, o juiz não tinha um substituto imediato.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Árbitros de Minas Gerais e ainda não teve um posicionamento em relação ao quadro de saúde do árbitro.