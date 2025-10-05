SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste domingo (5) a demissão do técnico Ramon Menezes da seleção brasileira Sub20. A decisão vem um dia depois da eliminação precoce da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.

O time não conseguiu nenhuma vitória na competição, acumulando derrotas para Marrocos e Espanha e um empate com o México. O Brasil ficou na lanterna do grupo com apenas um ponto e foi eliminado pela primeira vez na fase de grupos do Mundial.

"A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", disse a CBF em nota.

Ramon Menezes citou as dificuldades para treinar com o grupo e conseguir a liberação de jogadores entre as dificuldades enfrentadas no cargo.

"O torcedor fica triste, chateado, mas às vezes ele não entende todo contexto, toda nossa dificuldade. Tivemos pouco tempo para trabalhar, para treinar, porque senão, nem esses atletas teriam sido liberados", afirmou o treinador após a derrota para a Espanha no sábado (4), em Santiago, que sacramentou a desclassificação brasileira.

Por não ser uma Data Fifa, os clubes não têm a obrigação de ceder jogadores para as seleções nacionais nos torneios de base, o que provoca desfalques importantes às equipes.

A seleção brasileira não pôde contar, por exemplo, com nomes como Estêvão, 18, e Endrick, 19, do Chelsea e do Real Madrid, respectivamente, e já convocados por Carlo Ancelotti, enquanto a Espanha não teve Lamine Yamal, do Barcelona, campeão da Euro com a seleção principal em 2024.

O principal nome do elenco no Chile era o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e hoje no Al Nassr, da Arábia Saudita. O atacante Pedrinho, também formado na base corintiana e hoje no Zenit, seria liberado pelo clube para se juntar ao grupo, se o Brasil tivesse avançado à fase de mata-mata.

No cargo desde 2022, Ramon Menezes acumulou resultados ruins à frente da equipe nacional de base nos últimos anos.

Na edição anterior da Copa do Mundo Sub20, em 2023, na Argentina, já sob o comando do treinador, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final por Israel, time sem grande tradição na modalidade, na prorrogação. O Uruguai ficou com o título, batendo a Itália na decisão.

Bicampeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2021, a seleção brasileira também já havia ficado de fora dos Jogos de Paris, em 2024, torneio Sub23.

Contando com nomes como Endrick e John Kennedy no ataque, o Brasil terminou em terceiro no classificatório regional para as Olimpíadas, vendo Argentina e Paraguai ficarem com as vagas.

Ramon Menezes chegou a comandar interinamente a seleção principal do Brasil na primeira metade de 2023, logo após a saída de Tite. Em três partidas, o time perdeu de Marrocos (2 x 1) e Senegal (4 x 2) e venceu Guiné (4 x 1).