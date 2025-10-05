SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo bastante movimentado na tarde deste domingo (5), o São Paulo saiu na frente, mas viu o Palmeiras virar para 3 a 2, em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acompanhado por 34 mil torcedores no Morumbis.

O São Paulo começou o jogo melhor e abriu 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo, em uma das melhores apresentações da equipe comandada por Crespo nos últimos jogos nos 45 minutos iniciais. Na volta para o intervalo, no entanto, contando com a dupla Vitor Roque e Flaco López inspirada, o Palmeiras conseguiu reverter a desvantagem.

Após o time visitante começar a partida pressionando e levando mais perigo ao gol de Rafael, o São Paulo se valeu de uma marcação por pressão para aos poucos controlar o jogo no meio de campo, até chegar ao primeiro gol em boa jogada de Marcos Antônio, aos 14 minutos.

Em recuperação da posse de bola no meio de campo, Sabino passou para o meia, que fez um lançamento preciso em direção à grande área que encontrou Luciano. O atacante apareceu livre na frente de Weverton e se livrou do goleiro para empurrar para as redes pelo segundo jogo seguido, após sofrer com um jejum de 13 partidas sem gols.

O time da casa manteve-se superior após o gol e chegou ao segundo cerca de vinte minutos depois, aos 34. O lateral Enzo Díaz fez boa jogada pela ponta esquerda, ganhou disputa contra Vitor Roque e Felipe Anderson e cruzou para o meio da área, com o atacante chileno Gonzalo Tapia se antecipando à zaga para ampliar.

Na segunda etapa, o Palmeiras começou novamente em cima, mas o São Paulo logo conseguiu equilibrar o confronto mais uma vez, com o jogo passando a ficar bastante disputado no meio de campo.

Na primeira chance mais clara de gol, o Palmeiras descontou aos 24, com Vitor Roque completando de cabeça cruzamento de Maurício pela esquerda. Artilheiro do time, o atacante chegou a 10 gols com a camisa verde no Brasileiro.

O alviverde aproveitou o embalo para logo chegar ao segundo gol. Aos 29, Maurício, mais uma vez, serviu Flaco López na entrada da grande área. Em grande fase, o argentino bateu colocado, tirando do alcance de Rafael, para chegar ao nono gol no Brasileiro.

Aos 43, o atacante paraguaio Ramón Sosa, que tinha entrado vinte minutos antes no lugar de Felipe Anderson, recebeu cruzamento de Aníbal Moreno da direita e se antecipou aos zagueiros do São Paulo para virar o placar.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 55 pontos e assume momentaneamente a liderança do Brasileiro. Com o mesmo número de pontos, o Flamengo ainda entra em campo neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), contra Bahia, em Salvador.

Já o São Paulo segue com 38 pontos e cai uma posição, para 8º, sendo ultrapassado pelo Fluminense.