SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (05), o Cruzeiro empatou com o lanterna Sport, em 1 a 1, no Mineirão, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Derik Lacerda abriu o placar para o Sport, e Gabigol empatou para o Cruzeiro, que teve muitas chances para conquistar a vitória, mas parou na trave e em defesas do goleiro Gabriel. Ao apito final, a torcida vaiou a equipe celeste.

Com o empate, o Cruzeiro fica com 52 pontos, em terceiro lugar, e perde a chance de se manter colado na ponta. Palmeiras e Flamengo, com 55, ocupam as primeiras posições.

O Sport vai a 16 e segue na lanterna. O Santos, com 28, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro volta a campo contra o Atlético-MG, depois da Data Fifa, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Sport também encara o próprio Atlético-MG em seu próximo compromisso. As equipes se enfrentam na quarta-feira, em jogo atrasado da 14ª rodada.

CRUZEIRO CRIOU, E SPORT SE SEGUROU

O Cruzeiro tinha a chance de colar de vez na liderança do campeonato, após a derrota do Flamengo para o Bahia. Com isso, o time mineiro pressionou o Sport desde o início da partida.

Nas melhores chances de gol, Matheus Pereira acertou a trave, e Gabigol mandou no travessão depois do goleiro Gabriel desviar. A torcida, que estava inflamada empurrando a equipe da casa, perdeu um pouco de gás quando Derik Lacerda aproveitou contra-ataque e, sozinho contra Cássio, marcou para os visitantes.

Perdendo em casa para o lanterna, o Cruzeiro voltou para a segunda etapa com um pouco de nervosismo, principalmente porque as chances não eram tantas como no primeiro tempo. Faltava o toque final para finalizar as jogadas.

Coube a Gabigol garantir o ponto no Mineirão, mas com um gosto amargo para os mandantes, que poderiam ficar a um ponto da liderança.

CRUZEIRO

Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Sinisterra), Matheus Henrique (Christian) (Ryan Guilherme), Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

SPORT

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Pedro Augusto), Rivera (Lucas Kal), Matheusinho (Barletta) e Hyoran (Atencio); Derik Lacerda e Romarinho (Igor Cariús). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Gabigol, aos 13' do segundo tempo (CRU); Derik Lacerda, aos 40' do 1º tempo (SPO)

Amarelos: Arroyo (CRU); Aderlan e Hyoran (SPO)