SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 neste domingo (05), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.
Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral fizeram os gols do time cearense.
Essa foi a primeira derrota do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos, que chegou para o duelo de hoje com quatro empates e uma vitória à frente do clube praiano.
Ex-Fortaleza, Vojvoda não tem um bom retrospecto contra o Ceará. Contando a partida de hoje, o Ceará disputou ao todo 25 jogos contra o técnico argentino, sendo 12 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.
Com a vitória, o Ceará chega a 34 pontos e sobe quatro posições na tabela, ocupando agora o 10º lugar. O Santos permanece com 28 pontos na 16ª posição, à beira da zona de rebaixamento.
O próximo compromisso do Santos é o clássico contra o Corinthians, em casa, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada. Já o Ceará tem um clássico nordestino no mesmo dia, quando enfrenta o Sport fora de casa.
VOJVODA FREGUÊS DO CEARÁ
Técnico que comandou o Fortaleza por quatro anos, Juan Pablo Vojvoda é um velho conhecido do Ceará. Foram 24 partidas em que o time enfrentou o Fortaleza sob o comando do técnico argentino, que ficou no clube de maio de 2021 a julho de 2025.
E o Ceará tem um bom retrospecto contra o agora técnico do Santos. Nesse período de clássicos cearenses, o Ceará venceu Vojvoda em 11 oportunidades, empatou oito partidas e teve apenas cinco derrotas.
Em finais de Campeonato Cearense, o Ceará encarou o Fortaleza de Vojvoda em quatro finais. Foram dois títulos para o Ceará e dois para o Fortaleza.
CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lucas Mugni (Vina), Lourenço (Richardson); Fernandinho (Pedro Henrique), Galeano (Aylon), Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé.
SANTOS
Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Alexis Duarte, Adonis Frías, Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael, Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Tiquinho Soares), Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Cartões amarelos: Lourenço (CEA); Rollheiser, Igor Vinícius e Tiquinho Soares (SAN)
Gols: Lucas Mugni (CEA), 10' do 1º tempo (1-0); Pedro Henrique (CEA), 21' do 2º tempo (2-0); Fernando Sobral (CEA), 48' do 2º tempo (3-0)