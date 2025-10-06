SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou ao topo do Campeonato Brasileiro após 16 rodadas graças a dois fatores: a criação da dupla Flaco López e Vitor Roque e a volta do fator Allianz Parque após o Mundial.

FLACO-ROQUE

A dupla marcou 11 dos 19 gols do Palmeiras pelo Brasileirão desde que foi escalada pela primeira vez como titular. Neste período, foram oito jogos pelo campeonato nacional, e os atacantes só não começaram a partida uma vez, na goleada contra o Fortaleza, que aconteceu entre os duelos com o River pelas quartas de final da Libertadores.

Com o gol no clássico, Flaco López igualou sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras, com 22 gols. O argentino ?convocado por Scaloni para os amistosos deste mês? alcançou esta marca na última temporada.

Já Vitor Roque está a oito gols de ultrapassar o ano mais artilheiro de sua carreira. O camisa 9 tem 14 bolas na rede em sua primeira temporada pelo Alviverde e tem como melhor marca os 21 tentos pelo Athletico-PR em 2023.

VITÓRIAS NO ALLIANZ E LONGE DE CASA

O Palmeiras embarcou para o Mundial de Clubes sem ter vencido em sua casa pelo Brasileirão. Até então, os dois triunfos do clube paulista como mandante na competição tinham ocorrido na Arena Barueri, nos clássicos contra Corinthians e São Paulo.

Na "reestreia", empate com o Mirassol. Mas, depois, sete vitórias seguidas, entre elas, duas goleadas, contra Internacional e Fortaleza.

O Alviverde era o terceiro pior mandante, mas hoje é o quarto melhor da competição. O Palmeiras tem 74,36% de aproveitamento em casa, atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Bahia.

O time de Abel Ferreira também possui a melhor campanha longe de casa, com 72,22% de aproveitamento. Foram 12 confrontos como visitante, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

FORÇA DO ELENCO

O Palmeiras desembolsou quase R$ 700 milhões em 12 reforços este ano, e cinco deles chegaram após o Mundial: Carlos Miguel, Khellven, Jefté, Sosa e Andreas Pereira.

Andreas e Khellven viraram titulares, e Abel realizou desejo de ter dois jogadores de nível próximo em cada posição. O comandante ganhou alternativas para rodar o elenco diante de um calendário apertado e também "mudar jogos" com as opções do banco, como aconteceu neste domingo (05), contra o São Paulo.

Ganhamos o jogo, sinceramente, porque quem entrou do banco, entrou muito bem. Abel Ferreira, após vitória no clássico contra o São Paulo

RODADA PERFEITA E CHANCE DE GORDURA

A derrota do Flamengo para o Bahia assegurou a liderança do Palmeiras. Os dois times estão empatados com 55 pontos, mas o Alviverde tem um triunfo a mais.

Além disso, o Cruzeiro só empatou com o lanterna Sport e parou nos 52 pontos. Os mineiros têm dois jogos a mais do que o Alviverde.

E o time de Abel Ferreira pode começar a criar gordura já no sábado, quando recebe o Juventude em jogo atrasado. O confronto será às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

COMO ESTÁ O TOP 3 DO BRASILEIRO

Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)

Flamengo - 55 pontos (26 jogos)

Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)