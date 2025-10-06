(UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo ainda desconhecido por parte de muitos torcedores, o Barra FC desbancou o tradicional Santa Cruz após dois jogos e conquistou, no último fim de semana, o título da Série D. O clube de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi fundado em 2013 com DNA formador, mas deslanchou em pouco tempo em competições profissionais.

CONHEÇA O BARRA

O Pescador, como é conhecido, estreou em competições nacionais no ano passado e conquistou o acesso já no segundo ano disputando a Série D ?a festa, aliás, teve direito a carreata por Balneário Camboriú. A equipe também acumula troféus divisões menores do estadual.

O Barra atua em uma arena que leva seu nome e que foi inaugurada em janeiro. O local fica às margens da BR-101, na divisa com Itajaí, e tem capacidade para 5,5 mil torcedores.

Com estrutura moderna e certificado de clube formador da CBF, o Pescador mantém parceria com o TSG Hoffenheim, da Alemanha, e realiza intercâmbio de jogadores. A ligação foi iniciada em 2020.

Uma das transações realizadas com o acordo foi a do zagueiro Gabriel Jesus, revelação do Campeonato Catarinense de 2024. Ele se transferiu para o time europeu, que disputa a elite nacional, e hoje atua no futebol português.

A parceria não é feita à distância: executivos alemães estão presentes no dia a dia do Barra ?Sebastian Bacher, por exemplo, é diretor-geral do clube presidido pelo brasileiro Bene Pereira Sobrinho.

Além dos alemães, o Barra tem laços com o Académico de Viseu, da 2ª divisão portuguesa, e já negociou vários atletas de base com os europeus.

ASCENSÃO RÁPIDA

Apesar do foco na formação de jogadores, o Barra começou a colher frutos cedo atuando no ambiente profissional.

Com 12 anos de fundação, o time é o segundo mais precoce a conquistar um título de Série D, atrás apenas do Retrô, de Pernambuco, que foi campeão da 4ª divisão nacional com oito anos de existência.

A campanha na primeira fase da Série D teve oito vitórias, dois empates e quatro derrotas em 14 jogos. Nas fases de mata-mata, desbancou Cascavel, Ceilândia e Inter de Limeira, até chegar à final e derrotar o Santa Cruz, com direito a vitória dentro da Arena Pernambuco no duelo de ida das finais.

O Barra encerrou seu calendário, mas já se programa para 2026: ex-Marcílio Dias, o técnico Eduardo Souza, por exemplo, acertou sua renovação para a próxima temporada.