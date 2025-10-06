SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o novo líder do Brasileiro e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
CHANCE DE TÍTULO
O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. neste domingo (5), o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.
Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.
Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.
Probabilidade de título
1 - Palmeiras - 60,6%
2 - Flamengo - 31,5%
3 - Cruzeiro - 7,4%
4 - Bahia - 0,26%
5 - Mirassol - 0,16%
6 - Botafogo - 0,035%
7 - Fluminense - 0,033%
8 - São Paulo - 0,001%
RISCO DE REBAIXAMENTO
Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileiro vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.
O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.
Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.
Probabilidade de rebaixamento
1 - Sport - 97,3%
2 - Juventude - 81,3%
3 - Vitória - 77,6%
4 - Fortaleza - 71,5%
5 - Santos - 30,1%
6 - Atlético-MG - 13,7%
7 - Grêmio - 7,2%
8 - Internacional - 7%
9 - Corinthians - 5,7%
10 - Vasco - 5%
11 - Ceará - 2,3%
12 - Red Bull Bragantino - 1,1%
13 - São Paulo - 0,26%
14 - Fluminense - 0,053%
15 - Botafogo - 0,001%
A TABELA DO BRASILEIRO
1 - Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)
2 - Flamengo - 55 pontos (26 jogos)
3 - Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)
4 - Botafogo - 43 pontos (27 jogos)
5 - Bahia - 43 pontos (26 jogos)
6 - Mirassol - 43 pontos (26 jogos)
7 - Fluminense - 38 pontos (25 jogos)
8 - São Paulo - 38 pontos (27 jogos)
9 - Red Bull Bragantino - 36 pontos (27 jogos)
10 - Ceará - 34 pontos (26 jogos)
11 - Vasco - 33 pontos (27 jogos)
12 - Corinthians - 33 pontos (27 jogos)
13 - Grêmio - 33 pontos (27 jogos)
14 - Internacional - 32 pontos (26 jogos)
15 - Atlético-MG - 29 pontos (25 jogos)
16 - Santos - 28 pontos (26 jogos)
17 - Vitória - 25 pontos (27 jogos)
18 - Fortaleza - 24 pontos (26 jogos)
19 - Juventude - 23 pontos (26 jogos)
20 - Sport - 16 pontos (25 jogos)