SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o novo líder do Brasileiro e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

CHANCE DE TÍTULO

O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. neste domingo (5), o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.

Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.

Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.

Probabilidade de título

1 - Palmeiras - 60,6%

2 - Flamengo - 31,5%

3 - Cruzeiro - 7,4%

4 - Bahia - 0,26%

5 - Mirassol - 0,16%

6 - Botafogo - 0,035%

7 - Fluminense - 0,033%

8 - São Paulo - 0,001%

RISCO DE REBAIXAMENTO

Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileiro vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.

Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Probabilidade de rebaixamento

1 - Sport - 97,3%

2 - Juventude - 81,3%

3 - Vitória - 77,6%

4 - Fortaleza - 71,5%

5 - Santos - 30,1%

6 - Atlético-MG - 13,7%

7 - Grêmio - 7,2%

8 - Internacional - 7%

9 - Corinthians - 5,7%

10 - Vasco - 5%

11 - Ceará - 2,3%

12 - Red Bull Bragantino - 1,1%

13 - São Paulo - 0,26%

14 - Fluminense - 0,053%

15 - Botafogo - 0,001%

A TABELA DO BRASILEIRO

1 - Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)

2 - Flamengo - 55 pontos (26 jogos)

3 - Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)

4 - Botafogo - 43 pontos (27 jogos)

5 - Bahia - 43 pontos (26 jogos)

6 - Mirassol - 43 pontos (26 jogos)

7 - Fluminense - 38 pontos (25 jogos)

8 - São Paulo - 38 pontos (27 jogos)

9 - Red Bull Bragantino - 36 pontos (27 jogos)

10 - Ceará - 34 pontos (26 jogos)

11 - Vasco - 33 pontos (27 jogos)

12 - Corinthians - 33 pontos (27 jogos)

13 - Grêmio - 33 pontos (27 jogos)

14 - Internacional - 32 pontos (26 jogos)

15 - Atlético-MG - 29 pontos (25 jogos)

16 - Santos - 28 pontos (26 jogos)

17 - Vitória - 25 pontos (27 jogos)

18 - Fortaleza - 24 pontos (26 jogos)

19 - Juventude - 23 pontos (26 jogos)

20 - Sport - 16 pontos (25 jogos)