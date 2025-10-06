SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dez vitórias, três empates, uma derrota e uma "ajuda" do trio Ceará, Santos e Vasco, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileiro. Já Flamengo e Cruzeiro amargam jejuns e veem as chances matemáticas de título diminuírem.

O time de Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento ?78,5%? entre os três primeiros colocados desde a retomada do Brasileiro. No período, foram disputados 14 jogos, e o Palmeiras venceu dez deles.

Enquanto isso, Flamengo e Cruzeiro tropeçaram em três dos últimos quatro confrontos pelo torneio nacional. O Rubro-Negro tem 73,8% de aproveitamento nas últimas 14 partidas (nove vitórias, quatro empates e duas derrotas) e os mineiros, 66,7% (oito vitórias, quatro empates e três derrotas).

A dupla perdeu pontos para os mesmo três adversários: Ceará, Santos e Vasco. O Alvinegro Praiano venceu tanto Flamengo quanto Cruzeiro. Além disso, os mineiros perderam para Ceará e Vasco, enquanto o time de Filipe Luís teve dois empates.

O Palmeiras também encarou Ceará e Vasco, mas conseguiu duas vitórias. O clássico contra o Santos está marcado para o dia 6 de novembro, às 21h30 (de Brasília), com mando alviverde.

O confronto direto entre Flamengo e Cruzeiro também ajudou o Alviverde, que ainda fará jogos contra os concorrentes diretos. Enquanto os "rivais" ficaram no empate por 0 a 0, o time de Abel Ferreira chegava ao nono triunfo do Brasileiro pós-Mundial.

Líder, o Palmeiras pode "criar gordura" neste final de semana, em jogo atrasado contra o Juventude. O duelo será no sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, e pode fazer o Alviverde abrir três pontos em relação ao Flamengo após disputar os mesmos 26 jogos.

*

AS CAMPANHAS APÓS O MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras

Palmeiras 1 x 1 Mirassol

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG

Fluminense 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Grêmio

Vitória 2 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Ceará

Botafogo 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 3 x 0 Sport

Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 4 x 1 Inter

Palmeiras 4 x 1 Fortaleza

Bahia 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 3 x 0 Vasco

São Paulo 2 x 3 Palmeiras

Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo

Santos 1 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Fluminense

Bragantino 1 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Ceará 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Mirassol

Inter 1 x 3 Flamengo

Flamengo 8 x 0 Vitória

Flamengo 1 x 1 Grêmio

Juventude 0 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Vasco

Corinthians 1 x 2 Flamengo

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro

Bahia 1 x 0 Flamengo

Cruzeiro

Cruzeiro 4 x 1 Grêmio

Fluminense 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 4 x 0 Juventude

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Ceará

Botafogo 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Santos

Cruzeiro 1 x 1 Mirassol

Cruzeiro 2 x 1 Inter

Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

Bahia 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 1 Bragantino

Vasco 2 x 0 Cruzeiro

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 Sport