(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção uruguaia, comandada por Marcelo 'El Loco' Bielsa, anunciou a convocação para a data Fifa de outubro. A lista tem apenas 18 jogadores, dois deles atuam no Palmeiras. Os uruguaios do Flamengo ficaram de fora.

Emiliano Martinez e Facundo Torres, do Palmeiras, foram convocados para enfrentar a República Dominicana na próxima sexta-feira (10), e o Uzbequistão, na segunda (13), na Malásia.

Os flamenguistas ficaram de fora: Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta não apareceram na lista.

Outro 'brasileiro' que está na lista uruguaia é Ignácio Laquintana, do Red Bull Bragantino.

A seleção do Uruguai ficou em quarto lugar nas eliminatórias, à frente do Brasil, com os mesmos 28 pontos da seleção brasileira.