RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos muros da sede do Flamengo, na Gávea, foi pichado após a derrota para o Bahia, em jogo realizado neste domingo (5), na Fonte Nova. O resultado, somado à vitória do Palmeiras, fez o time rubro-negro deixar a liderança do Campeonato Brasileiro.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o atacante Samuel Lino foram os alvos das críticas.

O QUE ACONTECEU

Samuel Lino tem sido criticado pela torcida do Flamengo. Contra o Bahia, ele perdeu uma boa oportunidade pouco antes do Bahia abrir o placar. Já diante do Cruzeiro, no Maracanã, foi substituído sob algumas vaias. A imagem do protesto foi publicada, primeiramente, por Raisa Simplicio.

Lino é a contratação mais cara da história do Rubro-Negro. Ele foi contratado em julho em negociação que girou em cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual) mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas.

O Flamengo tem 55 pontos no Brasileiro, o mesmo que o Palmeiras. O time carioca, porém, tem uma vitória a menos ?o Alviverde assumiu a ponta após triunfo no clássico com o São Paulo.

Nas últimas quatro partidas no Brasileiro, a equipe de Filipe Luís teve apenas uma vitória. O Flamengo ganhou do Corinthians, empatou com Vasco e Cruzeiro e perdeu para o Bahia.