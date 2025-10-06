SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou nesta segunda-feira (6) que está em tratamento de um câncer na tireoide. Segundo o jogador de 36 anos, o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês.

"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e pelo carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", declarou o camisa 10 do Bahia em publicação nas redes sociais.

Mesmo com o diagnóstico, o meio-campista continuou atuando normalmente pelo Bahia nas últimas semanas. No domingo (5), ele jogou quase toda a partida contra o Flamengo, tendo sido substituído apenas aos 42 minutos do segundo tempo. O Bahia venceu por 1 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.

"Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou Ribeiro.

Natural de Arujá, no interior paulista, Everton Ribeiro começou a carreira nas categorias de base do Corinthians.

No início dos anos 2010, foi um dos principais nomes do elenco vitorioso do Cruzeiro. Com o time mineiro, foi campeão brasileiro e eleito o melhor do campeonato em 2013 e 2014.

Em 2015, foi negociado com o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Dois anos depois, foi repatriado pelo Flamengo e se tornou uma das principais peças do elenco rubro-negro que conquistou títulos do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa Libertadores (2019 e 2022), do Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021) e da Copa do Brasil (2022).

Em janeiro de 2024, foi anunciado como reforço do Bahia, time pelo qual conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, em 2025.

Pela seleção brasileira, o meia foi convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, tendo entrado na derrota para Camarões na fase de grupos. Ele também disputou a Copa América em 2015 e 2021.