(UOL/FOLHAPRESS) - A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei.

OFÍCIO À FIFA

Como o UOL revelou anteriormente, a diretoria tricolor tem concentrado esforços nos bastidores pela publicação dos áudios e até 'ignorou' a nota oficial e provocações do Palmeiras na tarde desta segunda-feira (06). Diretor executivo de futebol, Rui Costa participou de uma reunião online com a confederação e teve acesso à íntegra dos áudios.

No lance que mais tem gerado reclamação por são-paulinos, um pênalti de Allan em Gonzalo Tapia no início do segundo tempo, Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitros de campo e VAR, respectivamente, entenderam que o palmeirense escorregou ao derrubar o chileno dentro da área, e a revisão no monitor não foi indicada.

Presidente do São Paulo, Julio Casares ligou para Samir Xaud, presidente da CBF, e Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de arbitragem da CBF, e ouviu admissão pelos erros na derrota por 3 a 2 no Morumbis. São esses reconhecimentos que dão tom à atuação forte do clube nos bastidores.

A CBF precisa da autorização da Fifa para publicar os áudios do VAR, pois a ida de Abatti Abel ao monitor não foi requisitada em nenhum momento por Estevam da Silva. O São Paulo pressionou a entidade entre segunda e terça-feira e ouviu uma promessa de envio de ofício à entidade máxima do futebol.