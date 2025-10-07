O Brasil busca encerrar jejum de oito anos fora de Copas do Mundo, por não ter se classificado para as edições de 2018 e 2022. O único título mundial feminino foi conquistado há mais de três décadas pela icônica seleção brasileira, liderada por Paula, Hortência e Janeth, em 1994.
Com exceção de Bélgica, campeã da Eurobasket e já classificada para o Mundial, as demais equipes do Torneio A competirão por três vagas. Em julho deste ano, a amarelinha quase carimbou o passaporte rumo à Copa do Mundo ao avançar à final da AmeriCup, mas deu adeus ao título, que garantiria a classificação direta, ao perder a decisão para os Estados Unidos.
Além de Bélgica, outros quatro países já asseguraram presença na Copa do Mundo: Alemanha (por ser o país-sede do Mundial), Austrália (campeã da Ásia e Oceania), Estados Unidos e Nigéria (campeã do continente africano). Embora classificadas, as cinco nações competirão as Eliminatórias. Os três países mais bem colocados nos torneios A, B e C irão avançarão direto ao Mundial. Já no Torneio D, único com duas seleções já classificadas (Alemanha e Nigéria), a disputa será por apenas duas vagas.
A Copa do Mundo de basquete feminino reunirá 16 seleções no período de 4 a 14 de setembro do ano que vem, em Berlim (Alemanha).
Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete feminino
Torneio A - Wuhan (China)
BRASIL
Mali
Sudão do Sul
Bélgica*
República Tcheca
China
Torneio B - San Juan (Porto Rico)
Nova Zelândia
Porto Rico
Estados Unidos*
Senegal
Itália
Espanha
Torneio C - Istambul (Turquia)
Hungria
Turquia
Argentina
Austrália*
Canadá
Japão
Torneio D - Lyon-Villeurbanne (França)
Colômbia
Filipinas
Alemanha*
Coreia do Sul
França
Nigéria*
* seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026
