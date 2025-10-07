São cinco grupos, com quatro times. O melhor de cada um deles, além dos três melhores segundos colocados, avançam às quartas de final. As datas e horários dos jogos serão anunciados posteriormente pela FPF.
As chaves terão quatro estádios da capital paulista como sede: Nicolau Alayon, Canindé, Arena Ibrachina e Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret). Os grupos foram batizados com nomes de árvores da Mata Atlântica e ficaram da seguinte forma:
Grupo A - Pau Brasil (Ceret): Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo.
Grupo B - Jequitibá Rosa (Nicolau Alayon): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico.
Grupo C - Ipê Amarelo (Canindé): São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino.
Grupo D - Araucária (Ceret): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo.
Grupo E - Embaúba (Ibrachina): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense.
O atual campeão é o Fluminense. Na final do ano passado, as Tricolores venceram o Internacional nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal. Foi o primeiro jogo de competição oficial realizado no Pacaembu desde a reforma do estádio, iniciada em junho de 2021 e que levou quase quatro anos para ser concluída.
Quatro dos participantes deste ano disputam a Copinha Feminina pela primeira vez: Criciúma, União Desportiva Alagoana (UDA), Aliança-GO e Remo. Este último marca a estreia da região Norte no torneio, que passa a contemplar todos os cantos do país.
A primeira edição da Copinha Feminina foi realizada em 2023, com o título também ficando no Rio de Janeiro, em uma final 100% carioca. O Flamengo levantou a taça ao bater o Botafogo por 2 a 0, no Canindé.
