SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A penúltima Data Fifa do ano ganhou os holofotes no início da semana, mas se engana quem pensa que o Brasileiro está totalmente paralisado: só nesta quarta-feira (8), duas partidas serão disputadas ?e elas valem muito.

TEM DATA FIFA, MAS COM BRASILEIRO

Atlético-MG e Sport abrem a noite de futebol a partir das 19h (de Brasília). As equipes medem forças em jogo da 14ª rodada que, inicialmente, estava previsto para ocorrer em julho. Como o Galo disputava os playoffs da Sul-Americana naquela época, a CBF optou por adiar o duelo.

Os dois times entram em campo bastante pressionados. Os mineiros vêm de derrota por 3 a 0 no fim de semana e estão na 15ª posição, com 29 pontos ?só quatro a mais em relação ao Vitória, que abre o Z4. Já os pernambucanos acumulam dois empates, mas seguem afundados na lanterna da classificação com apenas 16 pontos.

O apito final na Arena MRV deve ocorrer as 21h e coincidir com o início de Mirassol e Fluminense, que vivem cenários bem melhores em relação aos concorrentes da parte inferior da tabela. O confronto foi adiado porque o Flu disputava, em julho, o Mundial de Clubes.

O time do interior paulista volta ao G4 caso não seja derrotado em casa pelos cariocas ?o estádio José Maria de Campos Maia, aliás, é um trunfo do elenco de Rafael Guanaes, que setá invicto atuando em seus domínios neste Brasileiro: são 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates.

A vida do Fluminense também não está nada ruim: desde que Luis Zubeldía sucedeu Renato Gaúcho, foram duas vitórias e um empate, resultados que deixaram o clube na 7ª posição com 38 pontos. Um novo placar positivo pode fazer a equipe encostar justamente no Mirassol, que tem 43 pontos.

ATLÉTICO-MG X SPORT

Competição: 14ª rodada do Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 8 de outubro, às 19h (de Brasília)

Transmissão: Premiere

MIRASSOL X FLUMINENSE

Competição: 13ª rodada do Brasileiro

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data e hora: 8 de outubro, às 21h (de Brasília)

Transmissão: Premiere