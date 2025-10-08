SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A repescagem das Eliminatórias Asiáticas começa nesta quarta-feira (8) e dará duas vagas diretas na Copa do Mundo do ano que vem, além de classificar um país para a repescagem mundial. A reportagem mostra quem participa e como será o formato de disputa.

*

SÓ UM PARTICIPANTE NUNCA JOGOU COPA

Omã

É o único país entre os participantes que nunca jogou uma Copa do Mundo. A grande aposta está no treinador: a seleção anunciou a contratação do português Carlos Queiroz, técnico do Real Madrid em 2003-04 e que levou o Irã às Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. Na fase anterior, os omanenses ficaram em quarto no Grupo B.

Arábia Saudita

A seleção mira chegar à sua sétima participação em Copas do Mundo ? na última, foi a única a vencer a campeã Argentina, ainda na fase de grupos. Na fase anterior das Eliminatórias, os sauditas ficaram em terceiro no Grupo C,

que teve Japão e Austrália como líderes.

Emirados Árabes Unidos

Os emiradenses jogaram a Copa do Mundo apenas uma vez, em 1990. A aposta da vez é na naturalização de jogadores brasileiros que jogam há muitos anos em clubes do país. Na fase anterior, a seleção ficou em terceiro no Grupo A, que teve Irã e Uzbequistão como líderes.

Indonésia

O quarto país mais populoso do mundo vive longo jejum e não joga uma Copa desde 1938 ? àquela altura ainda como Índias Orientais Holandesas. Treinada pelo ídolo holandês Patrick Kluivert, a seleção fechou a etapa anterior das Eliminatórias em quarto lugar no Grupo C.

Iraque

Os iraquianos não jogam uma Copa do Mundo desde 1986, a sua única participação. Na fase anterior das Eliminatórias, a seleção ficou no terceiro lugar do Grupo B, atrás de Coreia do Sul e Jordânia.

Qatar

O último país-sede da Copa mira sua segunda participação consecutiva e na história. Assim como Omã, a aposta está em um ex-treinador do Real Madrid: Julen Lopetegui. Os qataris ficaram em quarto no Grupo A na fase anterior das Eliminatórias.

COMO SERÁ O FORMATO?

Os seis países da repescagem asiática ficaram em terceiro ou quarto nos seus grupos na fase anterior das Eliminatórias.

Eles foram divididos em dois grupos com três seleções cada. O Grupo A conta com Qatar, Emirados Árabes Unidos e Omã e terá jogos sediados em Doha (QAT). Já Arábia Saudita, Iraque e Indonésia ficam na chave B, com sede em Jeddah (ARA).

As seleções vão se enfrentar dentro da chave em turno único entre nesta quarta-feira (08) e a próxima terça-feira. O vencedor de cada grupo vai direto para a Copa. Os segundos colocados se enfrentam em jogos de ida e volta por uma vaga na repescagem mundial.

*

CALENDÁRIO (HORÁRIOS DE BRASÍLIA)

Grupo A

8/10 - Omã x Qatar - 12h

11/10 - Emirados Árabes x Omã - 14h15

14/10 - Qatar x Emirados Árabes - 14h15

Grupo B

8/10 - Indonésia x Arábia Saudita - 14h15

11/10 - Iraque x Indonésia - 16h30

14/10 - Arábia Saudita x Iraque - 16h30