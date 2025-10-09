SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo comemorou a liberação da Fifa para que a CBF possa publicar os áudios do VAR de lances polêmicos do Choque-Rei e espera que isso seja feito rapidamente.

A reportagem apurou que o clube aguarda a publicação dos cinco áudios dos lances reclamados nesta quinta-feira. O clube cita erros capitais da arbitragem de Ramon Abatti Abel e do VAR Ilbert Estevam da Silva.

A decisão da CBF vem acompanhada de uma mudança no protocolo de divulgação dos áudios das 'checagem silenciosas' -isto é, quando há intervenção do VAR, mas o árbitro de campo não é chamado ao monitor. A CBF divulgou que, a partir de agora, passará a também divulgar esses áudios, sem ter que pedir permissão à Fifa.

O 'sim' da CBF e mudança de protocolo da Fifa são vistos como vitória nos bastidores. Como o UOL mostrou, o São Paulo encontrou resistência na CBF pela divulgação dos áudios, mas ganhou na insistência e convenceu a confederação a enviar um ofício à Fifa. A interlocução vinha sendo liderada pelo presidente Julio Casares.

O mandatário são-paulino ligou para Samir Xaud, presidente da CBF, e para Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, logo depois do clássico de domingo. Nas conversas, a CBF admitiu os erros de arbitragem e, horas depois, por meio de nota, anunciou as suspensões de Abatti Abel e Estevam da Silva do quadro atual.

OS CINCO LANCES

O São Paulo reclama de cinco erros capitais no jogo de domingo: a não expulsão de Gómez, uma falta em Tapia no gol do Palmeiras, o amarelo para Andreas Pereira que deveria ter sido vermelho e um pênalti não marcado de Allan em Tapia. Neste último, o mais polêmico, a arbitragem entendeu que o palmeirense escorregou e que isso anularia a marcação.