SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR do pênalti reclamado pelo São Paulo na derrota para o Palmeiras, no último domingo (5), pelo Brasileiro. O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR, Ilbert Estevam, concordam que houve um escorregão de Allan antes dele atingir Tapia.

COMO FOI A CONVERSA?

Árbitro: "Não! Escorregou, escorregou, o jogador escorrega, os dois estão olhando para a bola"

VAR: "Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora"

Árbitro: "Para mim, ele escorrega, o jogador bate nele e cai"

VAR: "Temos uma bola que está saindo da área, um jogador que escorrega e ele tem um contato com o seu adversário, totalmente acidental e provocado pelo escorregão [...] É uma bola que está saindo da área, é totalmente acidente"

VAR: "Ramon, é justamente isso que você narra, ok? Tem o jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área. Tem claramente um escorregão"

Árbitro: "O jogador escorregou, os dois estão olhando para a bola, é um choque de jogo"

VAR: "Ramon, confirmo que a bola não está para nenhum dos dois atletas"