(UOL/FOLHAPRESS) - Após o polêmico clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão, a procuradoria do STJD formalizou uma denúncia conjunta que inclui a equipe de arbitragem, dirigentes do Tricolor e o atacante Vitor Roque.

O jogador do Palmeiras foi incluído na denúncia por conta de uma publicação de cunho homofóbico feita em suas redes sociais. Na ocasião, o atleta postou uma foto de um tigre abocanhando um veado.

Vitor foi denunciado por discriminação no STJD. Caso seja condenado, o jogador pode ser suspenso por um período de cinco a 10 partidas de competições da CBF, além de pagar uma multa.

CASO DUDU

O atacante será julgado de acordo com o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o mesmo que pautou o recente caso de Dudu, ex-Palmeiras. Condenado por misoginia contra Leila Pereira, presidente do Verdão, Dudu cumpriu seis jogos de suspensão e pagou uma multa de cerca de R$ 90 mil.

Na ocasião, houve um intervalo de 46 dias entre a denúncia e a condenação do ex-atleta do Palmeiras. Se o mesmo acontecer com Vitor Roque, o julgamento deve ocorrer no final de novembro. Assim, o atleta pode ficar de fora das quatro últimas rodadas do campeonato, caso seja condenado.

Mesmo que o julgamento seja adiantado, Roque não corre o risco de ficar de fora das semifinais da Libertadores ou de uma possível final. As penas aplicadas pelo STJD não se aplicam a competições da Conmebol.