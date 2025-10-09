O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos recebe, a partir desta sexta-feira (10), a semifinal, da categoria Adulto, e a final, do Sub-20, do Campeonato Mineiro de Futsal Feminino. Juiz de Fora será representada nas duas disputas pelo Clube Bom Pastor e sedia, pelo terceiro ano consecutivo, as fases finais da competição. A entrada será gratuita e contará com a presença das principais equipes do estado.

A semifinal do adulto é composta por quatro equipes: Bom Pastor, Cruzeiro, Praia Clube de Uberlândia, atual campeão da competição, e Prefeitura de Frei Gaspar e os confrontos do começam na sexta-feira (10), com Praia Clube x Cruzeiro às 19h, e Bom Pastor x Prefeitura de Frei Gaspar às 20h30.

No sábado (11), o Cruzeiro enfrenta Frei Gaspar às 17h, seguido de Bom Pastor x Praia Clube às 18h30.

Já no domingo (12), Frei Gaspar e Praia Clube abrem a rodada às 8h, e Bom Pastor x Cruzeiro encerram a semifinal às 9h30. As duas melhores equipes se classificam para a etapa final da competição.

Já na categoria Sub-20, as decisões começam também na sexta-feira (10), com Praminas x AMEF/Carlão às 16h, e Bom Pastor x Prefeitura de Frei Gaspar às 17h30. No sábado e domingo, os jogos seguem às 14h, 15h30, 11h e 12h30, respectivamente, e os adversários serão definidos de acordo com o resultado da primeira rodada.

Sub-20 aposta em boa fase e união do grupo

Jean Albuquerque, treinador do Adulto e responsável pelas equipes do Clube Bom Pastor, exalta o comando de Karina Pazzi, treinadora do o time Sub-20.

“O trabalho que a Karina vem fazendo com as meninas é de muita qualidade. No fim de semana passado, elas jogaram a Copa MAF, um torneio adulto, e foram campeãs, vencendo o Social de São João Del Rei na final. Isso aumenta ainda mais a confiança do grupo”, afirma Jean.

A equipe disputa o Campeonato Mineiro pela primeira vez e busca o título que garante vaga na Taça Brasil 2026.

“Montamos o time em março e estamos treinando forte desde então. Reunimos as melhores atletas da região e estamos com uma expectativa muito boa. Sabemos que o quadrangular será difícil, mas queremos brigar pelo título”, destacou.

FOTO: Clube Bom Pastor - Equipe Sub-20

Adversários fortes e expectativa alta no Adulto

Jean reconhece que a semifinal do estadual será uma das mais equilibradas dos últimos anos.

“Acho que essa é a semifinal mais difícil dos últimos três anos. O Praia é o atual campeão e vem de uma Taça Brasil. O Cruzeiro tem um projeto novo, mas muito qualificado. E Frei Gaspar é sempre competitivo, com jogadoras de muita qualidade individual”, avaliou o treinador.

Mesmo com os desafios, o clima é de confiança.

“É um grupo experiente, que joga junto há mais de dez anos. Já conquistamos o título do interior por dois anos consecutivos e queremos mais uma vez chegar à final”.

Rifas, esforço coletivo para viabilizar a competição e pedido por mais apoio

Além do desempenho em quadra, as equipes precisaram se mobilizar fora dela. Para custear as despesas da competição, as atletas e os membros da comissão técnica, organizaram uma rifa solidária.

“O clube apoia o que está ao alcance dele, mas o custo ficou muito alto com várias categorias jogando ao mesmo tempo. As rifas ajudam a pagar as taxas e despesas das sedes. Foi a forma que encontramos de colaborar e competir com mais tranquilidade”, explicou.

Até o momento, elas arrecadaram cerca de R$ 5,5 mil.

“A previsão era entre oito e dez mil, mas com o valor atual já conseguimos cobrir boa parte das taxas de sediante”, completou.

Mesmo com bons resultados, o time enfrenta obstáculos na preparação, como o ginásio em reforma e a dificuldade de horários de treino, tendo em vista que a maioria das atletas trabalham e estudam.

“Nosso ginásio está em reforma, então estamos treinando em uma quadra aberta, dividindo horário com outras modalidades. Quando chove ou faz muito frio, não conseguimos treinar. Isso atrapalha, mas o grupo é experiente e está junto há mais de dez anos”, contou Jean.

O treinador reforça a necessidade de mais incentivos ao esporte local.

“Poderia haver mais apoio público e privado. O clube arca com todas as despesas. Vereadores, deputados e empresários poderiam olhar mais para o esporte, usar a Lei de Incentivo. Mas o empresariado ainda não enxerga isso com bons olhos”, lamenta Jean.

A final do Campeonato Mineiro de Futsal Feminino Adulto ainda não tem data nem local definidos. As informações oficiais serão divulgadas em breve pela Federação Mineira de Futsal.

Tags:

campeonato | campeonato mineiro | De | futsal | Mineiro | Semifinal