(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo considerou uma vitória de bastidor a divulgação dos áudios do VAR do Choque-Rei, mas ainda reclama da ausência do áudio de um lance capital. Após a divulgação desse áudio, o clube vai pedir que Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam não trabalhem mais nos jogos do Tricolor.

NOVA RECLAMAÇÃO À CBF

Segundo apuração do UOL, o clube enviou nova queixa à CBF pela falta do áudio do lance em que Gonzalo Tapia teria sofrido falta de Gustavo Gómez, na origem do primeiro gol do Palmeiras.

Na jogada, o zagueiro palmeirense ganhou no alto do chileno, que caiu pedindo infração. O árbitro Ramon Abatti Abel mandou seguir, e segundos depois Vitor Roque marcou de cabeça.

A publicação dos áudios foi vista como grande vitória do clube nos bastidores. O presidente Julio Casares foi quem liderou a interlocução com a CBF, que foi convencida 'no cansaço' a enviar um ofício à Fifa pela liberação dos áudios.

A confederação publicou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são-paulinos até aqui.