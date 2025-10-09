Campeã da Copa América Feminina , a seleção brasileira voltará a campo modificada para os amistosos fora de casa contra a Inglaterra e Itália, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente. Nesta quinta-feira (9), o técnico Arthur Elias convocou 23 jogadoras para enfrentar duas potências do futebol europeu como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A Inglaterra é bicampeã continental e vice mundial, e a Itália foi semifinalista na última edição da Europa.

São 10 trocas [na convocação] em relação ao grupo que foi campeão recentemente na Copa América. São situações que eu entendo que são favoráveis para esse processo [de preparação] até 2027, pontuou o treinador.

Entre as que ganharam a primeira chance na amarelinha estão a goleira Carlinha (São Paulo) e a lateral direita Isabela Chagas (PSG, ex-Cruzeiro). As demais alterações no time são retornos, como o da meio-campista Laís Estevan, que ficou fora da Copa América devido a uma lesão. No ataque, estão de volta Bia Zaneratto, Ludmila, Jeniffer e Tainá Maranhão, e na defesa as jogadoras Vitória Calhau (Cruzeiro) e Thaís Ferreira (Coirintians).

BRASILEIRAS CONVOCADAS PARA A DATA FIFA



O técnico Arthur Elias divulgou a lista das representantes da Amarelinha na próxima Data FIFA. As jogadoras selecionadas enfrentarão a Inglaterra e a Itália em partidas amistosas, que ocorrerão em outubro.#SelecaoFeminina pic.twitter.com/sUdx7Cyu98 Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 9, 2025

Os amistosos serão os primeiros compromissos oficiais da seleção após a conquista da Copa América. Arthur Elias ressaltou a importância de a equipe, vice-campeã olímpica, medir forças com adversárias qualificadas.

A Inglaterra é uma seleção que a gente estudou muito bem, que com certeza vai nos testar em alto nível, tanto para conseguirmos atacar tem uma boa defesa, bem compacta quanto também para tomar os cuidados com a qualidade das atletas, assim como nós temos a qualidade das nossas jogadoras, detalhou o técnico. Contra a Itália, o interessante é que é um confronto diferente. São modelos de jogo bastante diferentes da Itália e da Inglaterra. Isso em pouco tempo é bastante rico para uma preparação onde a gente precisa, com um treino somente, colocar um outro confronto de sistemas, de características de atletas para que a gente consiga vencer os dois jogos.

Amistosos

Brasil x Inglaterra 25 de outubro (sábado), às 13h30 (horário de Brasília) - Etihad Stadium, na cidade de Manchester;

Brasil x Itália 28 de outubro 13h15 - Estádio Ennio Tardini, cidade de Parma.

