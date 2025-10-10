De olho no Hexagonal final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, o Tupi enfrenta o União Luziense, sem chance de classificação, na tarde deste sábado (11), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora, em partida válida pela sétima, e última, rodada da competição. O Galo Carijó depende só de si e precisa de uma vitória simples, por um gol de diferença, para garantir a vaga na fase final do campeonato. Os ingressos para a partida decisiva estão sendo comercializados por R$20 a inteira e R$10 a meia-entrada. A linha especial 517 circulará no sábado com destino ao Helenão, facilitando o acesso dos torcedores ao jogo.

Após a vitória fora de casa sobre o Inter de Minas por 3 a 1, no último fim de semana, em um jogo em que o Carijó atuou com um jogador a menos durante boa parte do confronto e conseguiu a virada após sair atrás no placar, o Tupi chegou aos nove pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A. O Coimbra lidera com 11 pontos, seguido pelo Inter de Minas, com 10. O Novo Esporte, com oito, ainda mantém viva a esperança de avançar à próxima fase. Os três primeiros colocados avançam para a próxima fase.

O técnico Raphael Miranda, destaca a intensidade da preparação e a confiança do elenco para o confronto decisivo.

“Tivemos uma excelente preparação. Os atletas estão muito focados para mais uma final de campeonato, assim como foram nos dois últimos jogos. O grupo está concentrado, trabalha muito, e tenho convicção de que iremos fazer um grande jogo no sábado. Luta e entrega não vão faltar".

Para o treinador, o fato de o Tupi depender apenas de si é uma vantagem importante em um campeonato equilibrado.

“É uma grande vantagem. Na nossa chave, três equipes brigam por duas vagas. Chegar na última rodada dependendo só de nós, jogando em casa, é uma conquista importante. Sabemos que só o resultado que interessa é a vitória, e é isso que iremos buscar".

O treinador alerta sobre a dificuldade que o União Luziense pode oferecer, mesmo eliminado da competição.

“O adversário eliminado pode ser mais difícil de vencer. O União Luziense é muito organizado, tomou apenas cinco gols e perdeu duas vezes. Eles vêm leves, sem responsabilidade, e isso pode gerar mais dificuldade. Estudamos bem o adversário e estamos preparados para um jogo muito disputado".

A torcida do Tupi vem sendo fundamental nesta temporada. No Grupo A, o Galo Carijó lidera em presença de público nos jogos em casa. Até agora, o Helenão recebeu 646 torcedores no confronto contra o Boston e 896 na partida diante do Coimbra, totalizando 1.542 pessoas, com uma média de 771 torcedores por jogo. Esse número promete crescer ainda mais contra o União Luziense, neste sábado.

“Nos jogos em casa, a torcida faz toda diferença. Viramos um jogo no fim e empatamos outro graças à força das arquibancadas. Contamos com eles novamente, porque será um jogo muito duro, e juntos vamos buscar a vitória", ressalta Miranda.

Para a partida decisiva contra o União Luziense, o Tupi não poderá contar com o zagueiro Victor Gabriel, que foi expulso na vitória sobre o Inter de Minas e cumpre suspensão. A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Assessoria do clube para confirmar se o técnico Raphael Miranda terá o restante do plantel disponível ou se há atletas lesionados. A assessoria relatou que não possui essa informação no momento.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

O confronto entre Tupi e União Luziense no Módulo II do Campeonato Mineiro registra até hoje um histórico equilibrado entre as equipes. Desde 2021, as duas equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate.

O primeiro duelo aconteceu em 2021, com vitória do União Luziense por 2 a 0, em casa. No ano seguinte, em 2022, as equipes se enfrentaram novamente e ficaram no empate sem gols, no Helenão. Já em 2023, o Tupi goleou fora de casa, vencendo o União Luziense por 5 a 1.

