SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de paraguaios virou as camisas da seleção do seu país do avesso para fazer um tour privativo no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na última segunda-feira (6).

O tour contou com a presença de mais de 45 paraguaios do Centro de Capacitação Técnica Fernando de la Mora. Alguns deles compareceram ao Allianz Parque com camisas da seleção paraguaia ?o Palmeiras tem dois atletas do país no elenco: Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

A organização do Allianz Parque alega que teria orientado previamente que camisas de times ?com exceção do Palmeiras? e de seleções não são permitidas, em regra estabelecida junto ao próprio clube. O UOL teve acesso às orientações enviadas aos compradores do tour.

Em prol da segurança das áreas do Allianz Parque, não será permitida a entrada de clientes portando camisas e/ou objetos com alusão a times nacionais, sul-americanos, internacionais e torcidas organizadas.Orientação enviadas aos compradores

Ao UOL, a organização afirmou que chegou a oferecer camisas para que os estudantes vestissem e que eles, no entanto, teriam se recusado e propuseram virar a vestimenta da seleção paraguaia do avesso. A diretora do Cetec, Rossana Servin, deu outra versão do caso.

Nos sentimos muito mal porque é um orgulho ser paraguaio. Nós queremos também mostrar a nossa camisa, ainda mais agora que nos classificamos para a Copa do Mundo. É um feito imenso. Eles não nos ofereceram outra camiseta. Nem do clube ou outra qualquer. As alternativas eram tirarmos a camisa ou colocá-la do avesso. É uma mentira o que eles têm falado.Rossana Servin, diretora do Cetec Fernando de La Mora, ao UOL

Os estudantes chegaram a publicar um vídeo mandando uma mensagem a Gómez e Sosa. Segundo Rossana, ao UOL, ele tiveram que pedir permissão ao guia do tour para exibir a bandeira paraguaia.

O caso gerou revolta no Paraguai. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a ser citada.

O UOL apurou que o Palmeiras solicitou esclarecimentos ao Allianz Parque por causa do ocorrido. Em nota, a organização do estádio informou que os protocolos foram revistos e que camisas de equipes internacionais e de seleções passarão a ser permitidas.

NOTA OFICIAL DO ALLIANZ PARQUE

"Na última segunda-feira (6), um grupo com cerca de 45 paraguaios realizou um tour no Allianz Parque. O trajeto ocorreu de maneira cordial, respeitosa e sem qualquer tipo de problema envolvendo os visitantes.

O Allianz Parque possui um acordo com o Palmeiras de que nenhum visitante pode usar vestimentas de qualquer outra entidade esportiva, seja clube ou seleção nacional, o que é avisado com antecedência para todos os grupos que são recebidos na arena.

Houve a sugestão para que os visitantes utilizassem uma camiseta disponibilizada pela equipe do tour. Entretanto, os visitantes solicitaram que seguissem com os uniformes do avesso.

Diante deste episódio, os protocolos foram revistos e a utilização de camisas de clubes de futebol estrangeiros e de seleções passarão a ser permitidas durante a realização do tour.

Em 2025, o Allianz Parque já recebeu quase 2 milhões de pessoas com gentileza e civilidade e está de portas abertas para receber todos os fãs que