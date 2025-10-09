SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo da Indonésia, país que vai sediar o próximo Mundial de Ginástica, vai rejeitar a participação de atletas de Israel na competição.

O ministro da Justiça do país asiático, Yusril Ihza Mahendra, sinalizou o veto em entrevista publicada pela AP (Associated Press). O torneio será disputado entre 19 e 25 de outubro.

O governo não concederá vistos a ginastas israelenses que pretendam participar do Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Jacarta Yusril Ihza Mahendra

O ministro disse que a decisão tem alinhamento com a diretriz do presidente Prabowo Subianto. O político, no entanto, pediu "respeito" à segurança israelense em seu discurso recente na ONU.

Israel faz parte da lista dos 86 países inscritos no torneio. O país, aliás, tem Artem Dolgopyat, ouro olímpico em 2020, como uma de suas estrelas no solo masculino. A Federação local ainda não se manifestou.

nesta quinta-feira (09), aliás, o o grupo extremista Hamas anunciou nesta quinta-feira (09) o fim da guerra e a formalização de um cessar-fogo permanente com Israel. O gabinete de Benjamin Netanyahu, presidente do país, discute se aprovará o acordo, que ainda não entrou em vigor

Tags:

Ministro