Estão definidas as equipes brasileiras feminina e masculina que disputarão o Mundial de ginástica artística, o primeiro do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles (LA2028), que começa daqui a 10 dias. Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade é uma das ausências na lista de convocadas, pois optou por não competir este ano. A equipe feminina será liderada por Flávia Saraiva e Júlia Soares (ambas forambronze por equipes em Paris 2024), além de Júlia Coutinho e Sophia Weisberg. O Mundial ocorrerá de 19 a 25 de outubro em Jacarta (Indonésia).
Estou tendo a oportunidade de treinar com atletas dez ou onze anos mais novas do que eu. Eu e a Julia Soares, que temos mais experiência, estamos aqui também para ensinar, podendo mostrar o que é um Campeonato Mundial. Não é hora de cobrança, mas de aprendizado, de amadurecimento de jovens ginastas que estão convivendo com duas medalhistas olímpicas, disse Flávia Saraiva, de 26 anos, que faturou bronze no solo e prata por equipes no Mundial de 2023.
Na disputa masculina, os representantes do país serão Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares trio que já participou de Olimpíadas além de Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.
O primeiro Mundial de cada ciclo olímpico tem sempre o caráter de reinício, ou de início. Trata-se de competições mais leves, nas quais não se disputam vagas olímpicas. É uma excelente oportunidade para renovar equipes, para vermos caras novas, para retomada competitiva após recuperações, exibição de novas séries, adaptação a novos códigos de arbitragem, disse Hilton Dichelli, coordenador da seleção masculina.
Excepcionalmente, por ser o mundial de abertura do ciclo para LA2028, o evento na Indonésia não terá disputa por equipes. Conhecido por ser o "Mundial de especialistas", o evento terá competições por aparelhos e individual geral.