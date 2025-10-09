(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou a nova data do confronto atrasado entre Santos e Palmeiras, pelo primeiro turno do Brasileiro. O clássico será no dia 15 de novembro, às 20:00 de Brasília, na Vila Belmiro.

Os rivais se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão pouco antes, no dia 6 de novembro, no Allianz Parque. Entre os dois clássicos, o Verdão visita o Mirassol, enquanto o Peixe enfrenta o Flamengo no Maracanã.

O jogo atrasado, no dia 15, ocorrerá durante uma data FIFA, portanto os clubes podem ter desfalques importantes. Na atual data FIFA, por exemplo, o Palmeiras teve seis jogadores convocados para suas seleções, apesar de Ramón Sosa não ter se apresentado ao Paraguai por conta de uma lesão na coxa.

O lateral Piquerez também costuma ser convocado para a seleção uruguaia, mas foi poupado desta vez. Contra o Santos, o uruguaio pode ser mais um desfalque. Andreas Pereira e Vitor Roque também vivem a expectativa de retornar à seleção brasileira.