SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio às polêmicas dos últimos dias, a CBF anunciou uma nova etapa de treinamento para membros do seu quadro de arbitragem: a 5ª Concentração de Árbitros do Quadro Nacional será realizada a partir de domingo, em Teresópolis (RJ).

A Granja Comary foi escolhida pela primeira vez para sediar a concentração, que terá duração de uma semana e envolve 62 pessoas, incluindo juízes de campo, assistentes e árbitros de vídeo. Eles chegarão de maneira escalonada ao centro de treinamentos da seleção diante dos jogos das Séries A, B e C.

Outra novidade do evento será a presença de João Ricardo Cozac, pós-doutor em Psicologia Esportiva e que acumula experiências, além do futebol, em modalidades como automobilismo e vôlei.

nesta quinta-feira (09), aliás, Cozac publicou um vídeo abordando a situação de Ramon Abatti Abel, que apitou São Paulo 2x3 Palmeiras no último final de semana, virou alvo de revolta por parte do Tricolor e acabou afastado.

O psicólogo afirmou que o árbitro errou, mas tornou-se "alvo de uma verdadeira execração pública". Ele ainda classificou a insatisfação com o juiz como "falta de responsabilidade coletiva".

O problema é que o futebol está cada vez mais emocionalmente bélico. Todo erro vira motivo pra ódio, e a empatia some na mesma velocidade que a viralização. Entre o árbitro e o erro, existe uma pessoa. Um profissional, um pai, alguém que também sente o impacto psicológico de ser o vilão de um país inteiro. O erro técnico deve ser analisado ?o erro humano precisa ser compreendido João Ricardo Cozac

A CBF afirmou que os 62 árbitros terão suporte da Comissão de Arbitragem "nos aspectos técnicos, físicos e fisiológicos". Nomes como Luís Flávio de Oliveira, Alicio Pena Júnior, Fabrício Vilarinho e Regildênia Moura também participarão e farão companhia a Rodrigo Cintra e Marcelo Van Gasse, presidente e vice da comissão, no auxílio aos convocados.

O objetivo da concentração, segundo a entidade, é "aprimorar os níveis de preparação técnica e física nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil." Samir Xaud, presidente da confederação, falou sobre o assunto ao site da CBF.