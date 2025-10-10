(UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras e da seleção paraguaia, é desfalque certo para o confronto do Verdão contra o Juventude. Além de estar concentrado com sua seleção, o zagueiro acumulou três cartões amarelos e cumpriria suspensão na partida.

Com a contagem de cartões zerada, Gómez fica à disposição de Abel Ferreira para o confronto contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira. Porém, o calendário apresenta um desafio de logística para que ele possa atuar neste duelo.

Gómez jogará com a seleção paraguaia em Seul, na Coreia do Sul, na terça-feira, às 8h (horário de Brasília). Não existem voos comerciais sem escala de Seul para São Paulo, e os trajetos mais rápidos duram pelo menos 25 horas.

Portanto, o jogador conseguiria chegar a tempo da concentração para o jogo, que ocorre no Allianz Parque, às 19h de domingo. Porém, a chegada seria com poucas horas de antecedência e haveria um desgaste físico grande em relação à viagem.

No Palmeiras, ainda não há nada definido em relação à logística. Caso Gómez não esteja à disposição, Bruno Fuchs deve ser o titular, assim como na partida contra o Juventude.

OUTROS JOGADORES CONVOCADOS

Aníbal Moreno e Flaco López, convocados pela seleção argentina, terão vida mais fácil para encarar o Red Bull Bragantino. Na madrugada de segunda para terça-feira, à 1h de Brasília, a Argentina encara Porto Rico nos Estados Unidos.

Os dois podem chegar a São Paulo ainda na terça-feira, em um voo de cerca de 10 horas. Espera-se que os jogadores do Palmeiras tenham, no máximo, poucos minutos em campo nesta Data Fifa, reduzindo o desgaste.

Emi Martinez e Facundo Torres, pelo Uruguai, encaram o Uzbequistão, na segunda-feira, às 14h45 de Brasília. O jogo será na Malásia, portanto assim como Gustavo Gómez, os dois terão o desgaste de um voo de mais de 24 horas e do fuso horário de 11 horas. Porém, os uruguaios jogam um dia antes, e poderão estar à disposição de Abel Ferreira.