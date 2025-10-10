RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em reunião do Conselho Deliberativo com muitos recados aos rivais e adversários ideológicos na Libra, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, também reservou um espaço para cutucar o bloco elogiando o grupo oposto, a Liga Forte União, que num passado recente tentou fazer o Rubro-Negro "pular o muro".

REUNIÕES COM LANDIM E BAP

A primeira tentativa de aproximação ocorreu ainda na gestão Rodolfo Landim. Em dezembro de 2023, investidores da LFU se reuniram com o então presidente rubro-negro e propuseram uma união das ligas além de uma oferta para o Fla trocar de lado.

Na ocasião, a Liga Forte União havia conseguido convencer o Corinthians a deixar a Libra. Landim, porém, entendeu que os valores estavam distantes de que o Rubro-Negro pretendia e as negociações não avançaram.

No início deste ano, Bap assumiu a presidência do Flamengo já deixando claro a insatisfação com o contrato da Libra. A postura disruptiva ganhou corpo até chegar nos episódios mais recentes, como o ingresso na Justiça Comum e a troca de farpas com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Paralelamente, Bap sempre manteve uma relação cordial com executivos da LFU. Jantares aconteceram e assuntos sobre o futuro do futebol brasileiro foram debatidos.

Na última terça, ao cutucar a Libra, Bap expôs alguns destes encontros, incluindo - sem citar o nome ?os com Carlos Gamboa, da LCP, principal investidora da LFU. O UOL apurou, porém, que a Liga Forte União tratou esses jantares como uma mera "formalidade", sem um caráter oficial. Não houve também uma proposta de troca de lado.

"O Flamengo sempre apoia uma nova liga, mas não houve um único minuto de discussão dentro da Libra sobre esse assunto. Na Liga Forte houve e há muito. A gente sabe porque conversamos com alguns integrantes da Liga Forte, inclusive com o maior investidor, com quem em duas ocasiões, em jantares diferentes, nós falamos sobre o que seria uma liga conceitualmente falando no Brasil", disse Bap, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo.

CONTRATO COM A LIBRA 'PRENDE' O FLA, QUE NEGA ROMPIMENTO

Mesmo demonstrando admiração sobre alguns pontos da Liga Forte União, Bap não cogitou, em nenhum momento, "pular o muro". A principal questão é o contrato já firmado até 31 de dezembro de 2029 com a Libra. Por causa disso, um rompimento poderia trazer consequências com muitas camadas.

Apesar de negar que irá deixar a Libra, Bap deixou claro que seguirá convicto de seus posicionamentos em relação ao bloco: "Zero chance de o Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra, e eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto", disse na reunião do conselho.

Já nesta quinta-feira (9), após participar do "Fórum Rio Empreendedor", o presidente do Flamengo rechaçou a possibilidade de uma "bandeira branca":

"Eu não acho que seja o caso da gente falar de levantar bandeira branca. A gente não concorda com o critério de divisão. Nós discutimos durante seis meses sobre esses critérios. A visão do Flamengo é muito clara: 70% do dinheiro está sendo dividido como todo mundo achava que deveria ser, baseado em preceitos europeus. Os outros 30% reconhecem o tamanho de cada um. O Flamengo não vai aceitar que nos 30 tenha qualquer tipo de redutor na conta. Eu acho que qualquer redutor conceitual, social, filosófico que exista já está embutido nos outros 70 que estão sendo distribuídos", disse Bap, no Fórum Rio Empreendedor.