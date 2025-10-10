RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Eleição da PanAm Sports, entidade que reúne os 41 comitês olímpicos nacionais das Américas, decidiu nesta sexta-feira (10) que o Pan-Americano de 2031 será realizado em Assunção. A capital do Paraguai venceu a candidatura dupla do Rio de Janeiro e de Niterói.

A eleição foi realizada em Santiago, no Chile. Assunção recebeu 28 votos, enquanto a dupla Rio-Niterói recebeu 24.

Assunção havia concorrido para receber o Pan-2027, mas sofreu derrota para Lima, no Peru.

O Brasil recebeu os Jogos Pan-Americanos duas vezes: em 1963, em São Paulo, e 2007, no Rio.

Rio e Niterói estimavam em R$ 3,8 bilhões os gastos com a realização dos jogos, montante que somava custo de operação, logística e marketing, mas excluía obras de infraestrutura urbana. A principal obra prometida era a criação da linha 3 do metrô, ligando Rio e Niterói pela baía de Guanabara, e a expansão do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos).

Rio e Niterói também haviam firmado compromisso de despoluir a baía de Guanabara, promessa que também foi feita para os Jogos Olímpicos de 2016, mas não foi cumprida.

Assunção promete como legado um plano nacional de educação esportiva e de busca de talentos. O Pan-31 também promete ser usado pelo governo local para promover o Paraguai internacionalmente, atraindo turismo.

Assunção também vai receber uma partida inaugural da Copa do Mundo de futebol de 2030, que será realizada em sede múltipla ?Espanha, Marrocos e Portugal, com jogos inaugurais na Argentina, Uruguai e Paraguai, como homenagem aos cem anos da primeira Copa, a de 1930, no Uruguai.

Assunção promete construir uma vila de alojamento com 16 torres de 13 andares cada e 8.448 leitos, em 30 meses de construção. A capital paraguaia também quer incrementar a malha aérea do país antes de 2031.