RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade parabenizou Assunção pela vitória na eleição para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta esteve no evento como cabo eleitoral da candidatura de Rio/Niterói.

"Estamos fazendo tudo isso pelo esporte. O esporte que é o importante, e espero que seja uma experiência incrível para todos os atletas e delegações que vão estar lá. Fiquei feliz de estar aqui, viver esse momento, mesmo que não tenha vindo para a gente", disse Rebeca.

"Espero que seja uma experiência incrível para eles, como foi para a gente em 2007 e, posteriormente, em 2016. Em 2016 foi uma experiência diferenciada para mim. Espero que eles tenham essa sensação, que se sintam felizes e orgulhosos de realizar esse evento grandioso. Desejo o melhor", completou.

A eleição para a escolha da sede do Pan de 2031 aconteceu nesta sexta-feira (10), no Chile. A capital paraguaia obteve 28, contra 24 de Rio/Niterói.

Candidata há tempo, Assunção já vinha trabalhando nos bastidores e confirmo o favoritismo. Rio/Niterói, que demonstravam interesse na pauta no fim do ano passado, intensificaram a campanha nas últimas semanas, mas não foi o suficiente.

APOIO DE MEDALHISTAS

Além de Rebeca, Rio e Niterói levou outros medalhistas ao Chile, como Yane Marques, bronze no pentatlo moderno nos Jogos de Londres-2012 e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e Emanuel Rego, que foi ouro em Atenas, prata em Londres e bronze em Pequim no vôlei de praia, e atual diretor do COB.

Integrante da famosa "Geração de prata" do vôlei brasileiro, Bernard Rajzman, que esteve no elenco que ficou na segunda colocação nos Jogos de Los Angeles-1984, é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A campanha ganhou o endosso ainda de Thiago Pereira, prata nos 400m medley em 2012 e maior medalhista brasileiro em Pan. Bronze na vela em Pequim-2008, Isabel Swan é, atualmente, vice-prefeita de Niterói e presidente da comissão de atletas da Panam. Iziane, que foi bronze no Pan de Guadalajara, em 2011, é secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte.

Yohansson Nascimento, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi um velocista com ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres, prata em Pequim, Londres e Rio, e bronze em Pequim e Rio, além de multimedalhista em Parapan.