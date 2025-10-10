SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um mês após a estreia, num jogo que marcou a vitória da seleção brasileira sobre a do Chile no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa, o saldo da GE TV no YouTube tem sido positivo. Essa é a opinião de Jorge Iggor, 40, principal narrador do projeto esportivo.

"O maior desafio nesse primeiro momento era a gente se conhecer como grupo. É um time novo, que nunca trabalhou junto, tirando eu e o Bruno Formiga, que estávamos juntos na TNT Sports há 12 anos. É sempre desafiador entrar em um projeto novo. Mas estamos caminhando em uma direção bem legal", diz.

De lá para cá, a GE TV ganhou mais de 8 milhões de seguidores. "Antes de a GE TV entrar no ar, conversamos bastante para entender a proposta, até onde poderíamos ir. E o recado que recebemos desde o início foi que devíamos estar à vontade. É tudo absolutamente natural, não tem roteiro".

Ele diz que a capacidade de improviso de todos é importante, mas tudo varia de acordo com a partida. "Alguns jogos são mais quentes, a gente não tem tanto espaço para encaixar uma brincadeira, mas quando surge a oportunidade, temos pessoas com raciocínio muito rápido na equipe", diz, referindo-se às piadas, brincadeiras e até alguns palavrões que vez ou outra são ouvidos.

Ao falar sobre uma plataforma de transmissão de futebol gratuita no YouTube, é natural que a CazéTV, pioneira nesse nicho, vem à mente. Concorrente direta da GE TV, o canal de Casimiro Miguel possui atualmente 22 milhões de seguidores e vai transmitir pela segunda vez consecutiva a Copa do Mundo.

Na visão de Iggor, quem ganha com essa rivalidade é o público. "A concorrência é maravilhosa tanto para os profissionais da área, que ganham mais oportunidades de trabalho, quanto para os fãs, que têm novas opções. Tenho muito respeito pelo projeto da CazéTV. Queremos fazer o melhor trabalho possível, as melhores transmissões, ter os melhores números, mas sempre respeitando quem está do outro lado."

MOMENTO MAIS ESPECIAL DA CARREIRA

Natural do Rio de Janeiro, Jorge Iggor narra futebol desde 2003. Começou em rádios de pequeno porte até receber o convite para trabalhar no antigo Esporte Interativo, que virou TNT Sports. Por lá, permaneceu por 18 anos e meio.

Foi durante um almoço com diretores da Globo no dia 6 de agosto que a oportunidade de mudar de ares apareceu. Iggor havia lido notícias de que o novo canal na internet sairia do papel, e não esconde: já imaginava que uma proposta seria feita a ele.

Quando o projeto foi apresentado, com o portfólio de competições e as possibilidades que ele teria, diz não ter pensado duas vezes. Na mesma hora, mandou uma mensagem via WhatsApp à esposa, Paola, com que está há 22 anos: "Globo. Número 1 de um novo projeto. Seguir em São Paulo", escreveu.

Em vídeo posteriormente colocado em seu perfil no Instagram, mostrou a parceira aos prantos após ler a tal mensagem, com um louvor como música ambiente. "Vivemos juntos todas as etapas da minha carreira, desde o início, o crescimento, os bons momentos e os mais tristes. Então, eu acho que aquele vídeo foi um pouco do alívio que ela estava sentindo naquele momento. A gente tinha essa visão de que um espaço como esse era merecido, pelo meu momento, pela minha evolução como narrador", analisa.

Agora, mais de 30 dias na nova função, avalia sua trajetória. "Eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira e não digo isso porque mudei de emissora. Acho que o meu trabalho atingiu um nível de repercussão e reconhecimento muito grande."

Mas será que esse momento pode ficar ainda melhor se as locuções migrarem da internet para a TV aberta? "Sendo muito sincero, isso não passou um único segundo pela minha cabeça. Meu foco é absoluto na consolidação do projeto da GE TV. Temos uma estrada longa, muito promissora e bonita a ser percorrida, com uma linguagem diferente para atingir outro tipo de público", afirma.