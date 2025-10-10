O Uberabinha está a um passo de garantir a vaga na elite do futebol mineiro. Após vencer o Nacional de Muriaé por 2 a 1 fora de casa, no jogo de ida da semifinal, o time do treinador Wesley Assis precisa apenas de um empate neste domingo (12), às 10h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, para garantir o acesso inédito à Primeira Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20 e a vaga na final da competição. A entrada é gratuita.

A campanha do Uberabinha impressiona e a equipe está invicta na competição. São nove jogos, sete vitórias, dois empates, 24 gols marcados, apenas seis sofridos. O time tem o melhor ataque, artilheiro, Nicolas Vieira com 8 gols, e a defesa menos vazada do campeonato.

Superação, união em meio às dificuldades e apoio de Goianá

O técnico Wesley Assis destaca que a trajetória até a semifinal foi marcada por superação dentro e fora de campo. A equipe enfrentou problemas de gestão e dificuldades financeiras durante o campeonato, mas conseguiu se manter firme com o apoio de pessoas comprometidas com o projeto, como o prefeito de Goianá, Paulo Roberto de Assis, o Pavão.

“A maior dificuldade foi a questão do investimento. Um clube como o nosso não tem grandes aportes financeiros, e isso reflete na estrutura de trabalho. Mas conseguimos o apoio da Prefeitura de Goianá, através do Pavão, que nos abraçou e ofereceu estrutura de campo e condições de logística. Sem esse apoio, talvez o projeto nem continuasse”, afirmou o treinador.

Wesley também faz questão de exaltar o compromentimento do auxiliar técnico Enzo Guercio, que acumulou funções durante o período mais delicado da temporada.

“Quero destacar o trabalho do Pavão, do Dudu e principalmente do Enzo. Ele acreditou na continuidade do projeto, mesmo com todas as dificuldades, e está comigo no dia a dia dessa batalha. É um guerreiro que manteve o trabalho de pé”, disse o técnico.

Coletivo em destaque

Wesley também destacou a força do grupo, que se manteve competitivo mesmo com a saída de jogadores e mudanças no elenco ao longo da competição.

“Perdemos atletas importantes, mas conseguimos nos reorganizar. Trouxemos algumas peças, demos oportunidade a outros meninos e mantivemos o nível. Hoje, o grande destaque do Uberabinha é o coletivo. Temos o artilheiro da competição, uma defesa sólida e um grupo que trabalha muito. Esse equilíbrio tem feito a diferença”, avaliou.

Para o treinador, o possível acesso neste domingo representa mais do que um resultado esportivo, é uma conquista simbólica, para todos os envolvidos no projeto.

“Particularmente, seria uma marca muito especial se esse acesso se confirmar. Mas meus objetivos pessoais nunca vão estar acima do coletivo. O mais importante é o Uberabinha conquistar esse feito, gerar visibilidade e oportunidade para esses meninos jogarem uma primeira divisão no ano que vem. Um acesso pode significar uma estrutura melhor, mais investimento e novas chances para jogadores da cidade e da região”, destacou Wesley.

A força do bastidor: a jornada de Enzo Guercio

A história do Uberabinha em 2025 também é marcada pela dedicação de Enzo Guercio, auxiliar técnico de 28 anos, formado em Administração de Esportes e com licenças C e B da CBF Academy. Ele conta que entrou no projeto em abril e precisou assumir diversas funções após a saída de outros profissionais.

“Começamos com uma estrutura maior, mas a empresa que patrocinava o projeto acabou saindo, e ficou só eu e o Wesley. Passamos por um período de muita incerteza, mas nos comprometemos de ir até o fim. Foram meses de muito aprendizado e superação”, contou Enzo.

Além de auxiliar técnico, ele também atuou como preparador físico, roupeiro e até massagista em alguns momentos.

“A gente fazia de tudo para o projeto não parar. Eu comprava suplementação, ajudava nos treinos e no que fosse preciso. Foi um período desafiador, mas os meninos compraram a ideia e viraram uma segunda família. Domingo será a recompensa por tudo que passamos juntos”, afirmou.

Foco total na decisão

Mesmo com a vantagem do empate, Wesley acredita que não terá vida fácil na partida de domingo.

“O Nacional foi a única equipe com quem empatamos na primeira fase, então esperamos um jogo difícil. Eles virão para buscar a classificação. Temos que jogar de acordo com o tamanho da partida, respeitar o adversário, mas buscar o resultado. A postura e a concentração serão fundamentais para que a gente consiga coroar essa campanha com o acesso”, destacou.

Se confirmar o acesso, o Uberabinha quebrará um jejum de quatro anos sem que Juiz de Fora tivesse um representante na Primeira Divisão.

“A gente carrega a experiência de 2019, quando conquistei com o Tupi o vice-campeonato mineiro sub-20, o título do interior e a vaga na Copinha. Agora, queremos mostrar novamente que é possível uma equipe da cidade chegar à primeira divisão. Basta fazer o que sabemos: respeitar o adversário, jogar com postura e acreditar até o fim”, concluiu Wesley.

